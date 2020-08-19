بعد قليل.. قرارت جديدة لرئيس الوزراء بشأن كورونا

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا الليلة بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة لآستعراض اخر مستجدات فيروس كورونا و عدد من الإجراءات الاحترازية التي يتم العمل على تطبيقها بالتزامن مع إعادة الفتح لعدد من الأنشطة والمجالات في ظل الأزمة.
ومن المقرر ان يعلن عن بعض الاجراءات الحديدة بشأن كورونا ومنها عودة صلاة الجمعة في حميع مساجد الجمهورية باتباع إجراءات التباعد بين المصلين ، و الاجراءات التي سوف تتخذ خلال الفترة المقبلة.
كان مدبولى قد ترأس اجتماع لجنة كورونا بحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والطيران المدنى، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.