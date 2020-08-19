بإطلالة ملفتة.. شاهد علا رشدى تحتفل بعيد ميلادها

احتفلت الفنانة علا رشدى بعيد ميلادها الاربعين وشاركت بصورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .





وكتبت معلقة على صورتها: "النهاردة عيد ميلادى بشكركم على كل أمنياتكم الرائعة ليا بحبكم كلكو".





ويوافق اليوم، عيد ميلاد الفنانة علا رشدي، وأكملت عامها الـ 40، فهي من مواليد 19 أغسطس 1980.





ولدت "علا" لعائلة دبلوماسية، وعاشت في أكثر من 5 بلدان، منها أمريكا وإيطاليا وروسيا.





بدأ حب التمثيل لديها منذ الصغر، وشاركت في العديد من المسرحيات في أمريكا، حتى بعد تخرجها في الجامعة، حصلت على درجة الماجستير الشرفية في مجال إدارة الأعمال.





وشاركت في عدد من الأعمال الفنية من أولها كان فيلم "السلم والثعبان" ثم توالت أعمالها.





وفي مايو 2010 تزوجت من الممثل أحمد داوود، ولديهما طفلان.