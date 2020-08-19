AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير بالمركز المصري: مصر الفائز الأكبر من إجراء انتخابات مجلس الشيوخ.. فيديو

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:30 م
الدكتور صبحي عسيلة
الدكتور صبحي عسيلة
Advertisements
محمد حليم قنديل

قال الدكتور صبحي عسيلة الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية, إن الفائز الرئيسي في مشهد انتخابات مجلس الشيوخ هي الدولة المصرية لقدرتها علي عمل انتخابات حرة ونزيه ولا غبار عليها في ظل ظروف صعبة تمر بها كافة دول العالم.

وأضاف الدكتور صبحي عسيلة خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية, أن كافة الاخطاء التىحدثت أثناء الانتخابات تم الإعلان عنها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابع الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيحية أن المستشار لاشين ابراهيم قام بحظر اعلان النتائج داخل اللجان منعا لحدوث اي مخالفات او غيره وتم اعلانها داخل الهيئة.

وأوضح أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ كانت 14% هذه المرة مشيرا الي أن النسبة التي خرجت لتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ هي كفيلة ان ترد علي كافة الشائعات التي كانوا يروجون لها اعداء الدولة من عدم نزاهة الانتخابات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاحزاب السياسية تدعو جموع الشعب المصرى للمشاركة الفعالة فى انتخابات الشيوخ.. الحركة الوطنية: غرفتان بالبرلمان ضمانة أساسية للإنجاز في العملية التشريعية.. والوفد يطالب بحملات توعية للناخبين

خبير قانوني: لا يوجد مخاوف من إجراء انتخابات الشيوخ في ظل جائحة كورونا

عبد المنعم سعيد: مجلس الشيوخ مكمل لـ النواب .. فيديو

رئيس جمعية مستثمري أكتوبر يطالب العاملين بالمصانع بالمشاركة بكثافة في انتخابات الشيوخ

خبير بالمركز المصري للفكر: إجراء انتخابات الشيوخ دليل على نجاح الدولة

خبير سياسي: نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ مُرضية.. فيديو

ترشيحاتنا

مبروك يا روح قلبي.. ريهام حجاج تهنئ زوجها على الفوز في إنتخابات الشيوخ

صحيفة سويسرية.. فايلر قد يرحل عن الاهلى إلى بيراميدز فى سبتمبر

صفقة بـ٣٠ مليون جنيه.. الداخلية تحبط تهريب طن حشيش وبانجو وأفيون

شاهد.. ضرر كبير بالسفينة التركية كمال ريس بعد اصطدامها بفرقاطة يونانية

إعلامية تكشف عن حقيقة الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرغيف الخبز.. فيديو

لضمان تنفيذ هدف استراتيجي كبير.. نصر سالم يكشف دلالة اجتماع الرئيس السيسي مع قائد الجيش الثاني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الحب وخفة الدم.. أجمل 5 صور جمعت علا رشدي بزوجها أحمد داوود

بدون مكياج.. 10 صور آثارت الجدل لـ علا رشدي في عيد ميلادها.. شاهد

مصير السيارات المار عليها أكثر من 20 عاما من الإحلال| كريم نجار يوضح