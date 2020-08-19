خبير بالمركز المصري: مصر الفائز الأكبر من إجراء انتخابات مجلس الشيوخ.. فيديو

قال الدكتور صبحي عسيلة الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية, إن الفائز الرئيسي في مشهد انتخابات مجلس الشيوخ هي الدولة المصرية لقدرتها علي عمل انتخابات حرة ونزيه ولا غبار عليها في ظل ظروف صعبة تمر بها كافة دول العالم.

وأضاف الدكتور صبحي عسيلة خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية, أن كافة الاخطاء التىحدثت أثناء الانتخابات تم الإعلان عنها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابع الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيحية أن المستشار لاشين ابراهيم قام بحظر اعلان النتائج داخل اللجان منعا لحدوث اي مخالفات او غيره وتم اعلانها داخل الهيئة.

وأوضح أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ كانت 14% هذه المرة مشيرا الي أن النسبة التي خرجت لتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ هي كفيلة ان ترد علي كافة الشائعات التي كانوا يروجون لها اعداء الدولة من عدم نزاهة الانتخابات.