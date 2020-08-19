رمضان عبد المعز يوضح كيفية الاحتفال بالعام الهجرى الجديد .. فيديو

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الاحتفال بدخول العام الهجرى الجديد ، يكون بأن تكون مسلما يسلم الناس من لسانك، وأن تكون مهاجرا بهجر كل ما يغضب الله.









وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم : "ملك الموت يأتى بغتة، فعليك دائما أن تطبق مبادئ وقيم الإسلام".









وقال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن تتبع زلات الناس وكشف عوراتهم وفضحهم على مواقع التواصل الاجتماعي؛ يعتبر من أعمال المنافقين.









وأوضح «عبدالمعز» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن المؤمن دائمًا يستر الناس ولا يكشف عورتهم؛ حتى لا يفضحه الله- سبحانه وتعالى-، ويغفر أخطاء الناس؛ حتى يغفر الله- تعالى- له.









وأشار إلى أننا لو تغافلنا عن أخطاء الناس وعوراتهم؛ سيصبح لدينا مجتمع سويّ خالٍ من المشاكل.







