لماذا سمي شهر المحرم بهذا الاسم؟.. معلومات لا يعرفها الكثيرون

لماذا سمي شهر المحرم بهذا الاسم؟

هو الشهر الأول من السنة القمرية أو التقويم الهجري، وكان اسمه في الجاهلية مُؤْتَمِر أو المُؤْتَمِر، في حين كان يطلق اسم المُحَرَّم في الجاهلية على شهر رَجَب.