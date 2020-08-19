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عميد طب طنطا: حالة أمنية ضحية التعذيب مستقرة وتتلقى دعما نفسيا ومعنويا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:58 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، إن حالة الطفلة "أمنية"، ضحية التعذيب تحسنت وجار اتخاذ كل ما يلزم تجاهها طبيًا ونفسيًا.


وتابع:"حالتها فى تحسن..ومستقرة وسوف يتم الإطمئنان عليها بشكل كامل بعد 48 ساعة من الآن..ونسبة الحروق فى جسدها من الدرجة الثانية".


وأضاف "غنيم "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يتم تقديم الدعم النفسى والمعنوى لها.


وتابع:"تم وضع أمن إدارى عليها حتى لا يكون هناك ضغط عليها من قبل وسائل الإعلام التى تأتى من أجل عمل لقاءات بعدما انتشرت قصتها".


من جانبه قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن  الأطفال فى عنق المجتمع والاهتمام بهم ورعايتهم يعد ضمانه للمستقبل، الذى يشكل النشء عماده الأساسى، موضحًا أن التعذيب الوحشى والهجمى الذى تعرضت له طفلة تعمل خادمة فى منزل ضابط مفصول، أمر فى غاية الخطورة.



وأضاف :"مثل هذه الصور يجب تسليط الضوء عليها ودراستها من أجل الوقوف على أسباب لجوء الأطفال للعمل و النتائج السلبية المترتبة على ذلك،وكيف يتم معالجة مثل هذه المشاكل".


وقال "الإبراشي"، أن الطفل أمنية التى تبلغ من العمر  9 سنوات، وتعرضت لتعذيب وحشى، انتفض لها المجتمع والحكومة وهناك أكثر من أمنية داخل المجتمع المصرى، يجب أن نتنبه لها.

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