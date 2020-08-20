تدعيم أسطول سيارات كسح مياه الأمطار بدمياط بـ 15 مليون جنيه

صرحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط ، بأنه تم الحصول على موافقة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على تدعيم أسطول سيارات كسح مياه الأمطار التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط بمبلغ 15 مليون إضافية بخطة العام المالى الحالى "٢٠٢١/٢٠٢٠".





وأشارت "عوض"، إلى أن ذلك لشراء ١٠ سيارات كسح ٤ أمتار مكعب، و٢ سيارة ٨ أمتار مكعب، إضافةً إلى سيارة شفط ٨ أمتار مكعب، فضلًا عن شراء ١٠ سيارات مجهزة بطلمبات كسح محمولة.





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وأوضحت محافظ دمياط، أن المبادرة ستساهم وبشكل كبير فى دعم خطة المحافظة التى تقوم بتنفيذها بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى للاستعداد لموسم الشتاء وهطول الأمطار.





كما توجهت بالشكر الجزيل إلى وزير الإسكان والمهندس "رسلان" على حرصهما على دعم تلك المنظومة بمحافظة دمياط.



