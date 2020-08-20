ميدو: قلق في الأهلي بسبب رحيل فايلر إلى بيراميدز

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن هناك حالة من القلق داخل إدارة النادي الأهلي حول استمرار السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بعد انتهاء مسابقة الدوري.





وقال "ميدو"، خلال برنامجه "أوضة اللبس" عبر شاشة قناة "النهار"، "القلق لدى مسئولي الأهلي لأن خبر رحيل فايلر منقول من سويسرا، والإعلام هناك دقيق جدا في أخباره".





وأضاف "ميدو"، "توقيت خروج الخبر قبل مباراة القمة أمام الزمالك المقرر له السبت المقبل، يثير قلق مسؤولي الأهلي لأن الزمالك يستغل هذا الأمر في الحرب النفسية قبل القمة".





وكانت تقارير سويسرية، أكدت أن فايلر سيرحل عن الأهلي في سبتمبر المقبل، وينتقل لتدريب بيراميدز.



