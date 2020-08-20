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أخبار العالم

هالة زايد ضمن قائمة أكثر السيدات تأثيرا في أفريقيا عام 2020

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:40 ص
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
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أحمد قاسم
أصدرت شركة "آفانس ميديا" الغينية، المتخصصة في العلاقات العامة، قائمتها السنوية لأكثر 100 سيدة تأثيرًا في القارة الأفريقية لعام 2020، والتي كان من ضمنها اسم وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد. 

وتضمنت القائمة اسم 100 سيدة أفريقية أثرت بشكل عام على الأوضاع في بلادهم وذلك من مناحٍ عديدة سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أو دبلوماسية أو في مجال الترفيه والنشاط المدني وريادة الأعمال. 

وتصدرت القائمة أغنيس بيناجواهو، التي كانت وزير للصحة في رواندا، وتشغل الآن منصب نائب مستشار في جامعة العدالة الصحية العالمية، بينما جاءت في المرتبة الثانية، رئيسة التحالف من أجل ثورة خضراء ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لقمة النظم الغذائية لعام 2021، أغنيس كاليباتا.

وحلت الوزيرة هالة زايد في المرتبة الـ38، وذلك لجهودها المضنية أثناء تولي منصبها وخلال تفشي جائحة كورونا. 
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