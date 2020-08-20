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فن

عمر كمال برفقة حسن شاكوش في مكالمة كوميدية مع حمو بيكا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:43 ص
حمو بيكا
حمو بيكا
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ميرنا محمود
سخر مطرب المهرجانات عمر كمال من  حمو بيكا، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

ونشر عمر كمال، مقطع فيديو برفقة حسن شاكوش في مكالمة كوميدية تجمعهما مع  حمو بيكا  وتظهر عدم معرفة الأخير باللغة الإنجليزية. 

قال حمو بيكا "انا مبطلعش غير بث مباشر ومش ممكن اطلع لايف". 

وكتب عمر كمال، معلقا على الفيديو "إحنا مش بنفهم يا بيكا.. انت الي بتفهم". 

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وظهر حمو بيكا بالفيديو وهو يتلقى الجُمل من شخص واقف بجواره لكي يغنيها وظل هذا الشخص يردد على حمو بيكا جملة  هاواريو جيز واتساب  و لم يستطع حمو بيكا ترديدها بالشكل الصحيح مما أدى إلى انهيارهم بالضحك على حمو بيكا .

وكان قد كشف مغنى المهرجانات حمو بيكا، عن مهرجان جديد من المقرر أن يطرحه في الفترة المقبلة، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 

وكتب حمو بيكا "انتظروا.. مهرجان اي ميس يو فري هارت.. ابو ليله وبيكا وقدورة".
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