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حوادث

علي مساحة 1000 متر| القصة كاملة لحريق مصنع ثلاجات العاشر من رمضان

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:59 ص
حريق
حريق
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محمد الطحاوي

شهدت المجاورة 36 بمدينة العاشر من رمضان في الساعات الأولي من صباح اليوم إندلاع حريق هائل بمصنع لتصنيع الثلاجات وتم الدقع بعدد بـ 6 سيارات إطفاء والتي تمكنت من السيطرة علي الحريق وإخمادة.

سيارات إطفاء وعدد من العمال بالمصنع وسيارات إسعاف في محيط الحريق تحسبا لوقوع أي مصابين نتيجة الحريق الضخم هذا هو المشهد في الساعات الأولي من صباح اليوم في مدينة العاشر من رمضان وتواجد مكثف من رجال الحماية المدنية للسيطرة علي الحريق وإخمادة.


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مصنع لتصنيع الثلاجات مقام علي مساحة تقارب 1000 متر مربع ومكون من 5 أدوار هذا ما رواة أحد شهود العيان علي الحريق والذي اندلع بمصنع لتصنيع الثلاجات بالمجاورة 36 بمدينة العاشر من رمضان .

 

وأضاف شاهد العيان لموقع صدي البلد ان الحريق اندلع بالطابق الأخير بالمصنع وتم إخطار الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان ورجال الحماية المدنية والتي حضرت علي الفور وتم السيطرة علي الحريق وإخمادة.

 

فيما تلقي اللواء ابراهيم عيد الغفار مدير امن الشرقية إخطارا من مأمور قسم ثان العاشر من رمضان يفيد أندلاع حريق بأحد المصانع بالمجاورة الـ 36 دائرة قسم الشرطة .

 

وعلي الفور تم إخطار رجال الحماية المدنية وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء وتم السيطرة علي الحريق وإخمادة وبالفخص تبين إندلاع الحريق بمصنع لتصنيع الثلاجات بالدور الأخير للمصنع وجاري إخطار خبراء الأدلة الجنائية للوقوف علي أسباب الحريق وحجم الخسائر وتحرير محضر بالواقعة.

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