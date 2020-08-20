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رياضة

تعرف على جدول مباريات ليفربول بـ الدوري الإنجليزي 2020 - 2021

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:56 ص
فريق ليفربول
فريق ليفربول
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محمد السعيد
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، جدول مباريات مسابقة البريمرليج موسم 2020 - 2021.

ومن المقرر أن أن يبدأن فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح الموسم الجديد بمواجهة ليدز يونايتد:

جدول مباريات ليفربول بـ الدوري الإنجليزي  2020 - 2021:


ليفربول -  ليدز يونايتد : 12 سبتمبر
ليفربول - تشيلسي - 19 سبتمبر
 ليفربول - آرسنال: 26 سبتمبر
ليفربول -  أستون فيلا: 3 أكتوبر
ليفربول - إيفرتون - 17 أكتوبر
ليفربول -  شيفيلد يونايتد: 24 أكنوبر
ليفربول - وست هام: 31 أكتوبر
ليفربول -مانشستر سيتي - 7 نوفمبر
ليفربول - ليستر سيتي: 21 نوفمبر
ليفربول - برايتون : 28 نوفمبر
ليفربول - وولفرهامبتون: 5 ديسمبر
ليفربول - فولهام: 12 ديسمبر
ليفربول - توتنهام : 16 ديسمبر
ليفربول - كريستال بالاس - 19 ديسمبر
ليفربول - وست بروميتش - 26 ديسمبر
ليفربول - نيوكاسل: 28 ديسمبر
ليفربول -  ساوثهامبتون: 2 يناير
ليفربول - بيرنلي: 13 يناير
ليفربول - مانشستر يونايتد:16 يناير
ليفربول - توتنهام: 27 يناير
ليفربول - وست هام: 30 يناير
ليفربول - برايتون: 3 فيراير
ليفربول - مانشستر سيتي: 6 فبراير
ليفربول - ليستر سيتي : 13 فبراير
ليفربول - إيفرتون: 20 فبراير
ليفربول - سيفيلد يونايتد: 27 فبرابر
ليفربول فولهام: 6 مارس
ليفربول-  وولفرهامبتون: 13 مارس
ليفربول - تشيلسي: 30 مارس
ليفربول - آرسنال: 3 إبريل
ليفربول: أستون فيلا: 10 إبريل
ليفربول -  ليدز يونايتد: 17 إبريل
ليفربول نيوكاسل: 24 إبريل
ليفربول - مانشستر يونايتد: 1 مايو
ليفربول - ساوثهامبتون: 8 مايو
ليفربول: وست بروميتش: 11 مايو
ليفربول - بيرنلي: 15 مايو
ليفربول - كريستال بالاس: 23 مايو


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