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محافظات

شباب رأس غارب يطلقون مبادرة لحماية عمال النظافة من حرارة الشمس

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:28 م
مبادرة لحماية عمال
مبادرة لحماية عمال النظافة من حرارة الشمس
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إبراهيم جادالله

نفذ مجموعة من شباب مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، فكرة عربة نظافة يدوية متطورة تحمى عمال النظافة من أشعة الشمس الحارقة.

 

قال محمد جمال صاحب مبادرة "احمى عمال النظافة"، إن فكرة عربة النظافة اليدوية المتطورة جاءت عبر تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ثم تم التخطيط لتنفيذ الفكرة لمساعدة عمال النظافة في مدينة رأس غارب.

 

وأضاف محمد جمال أن الفكرة بسيطة ولكن تحمل معانى كثيرة وترسل برسالة مهمة لهذا القطاع أننا جميعًا معكم ونعمل من أجلكم، موضحًا أن تنفيذ الفكرة لا تتخطى 1200 جنيه، مؤكدًا أنه جار تعميم التجربة على جميع عمال النظافة بالمدينة.

 

كان قد تداول نشطاء التواصل الاجتماعي فيس بوك نموذج لعربة نظافة يدوية متطورة تحمى عمال النظافة من أشعة الشمس الحارقة، وجاءت تعليقات نشطاء التواصل الاجتماعي بنشر الفكرة ليتم تعميمها، ليكون من أول من نفذ تلك الفكرة شباب مدينة رأس غارب بقيادة محمد جمال أمين تنظيم حزب المصريين بالمدينة.

شباب رأس غارب يطلقون مبادرة لحماية عمال النظافة من حرارة الشمس
شباب رأس غارب يطلقون مبادرة لحماية عمال النظافة من حرارة الشمس
شباب رأس غارب يطلقون مبادرة لحماية عمال النظافة من حرارة الشمس
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