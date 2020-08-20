AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الهجرة النبوية.. الأزهر يكشف عن أمرين من دروسها يجعلان الله يسهل طريقك

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:20 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن هجرة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من مكة إلى المدينة، تعلمنا أهم دروسها وهي التخطيطَ والأخذَ بالأسباب.


وأوضح «مركز الأزهر» خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الله سبحانه وتعالى قادرٌ على أن ينقلَ نبيَّه صلى الله عليه وسلم في طرفة عينٍ إلى المدينة المنوَّرة كما حدث في ليلة الإسراء، لكن رسول الله يعلمنا أنه ينبغي للمسلمِ أن يعيش الواقع، ويتفاعلَ معه، ويخططَ له، ويأخذَ بأسباب النجاح.


وأضاف: "فلا مجال للتواكل والدَّعَةِ في ديننا، ولا مكانَ للكسل والكسالى في عصرنا، فقد تكفَّل رب العالمين لمن بذل الجهد واستفرغ الطاقة في الوصول إلى مراده أنه سييسر له طريق الوصول فقال عز من قائل: «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الـمُحْسِنِينَ» الآية 69 من سورة العنكبوت".


وقال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن المسلمين هاجروا مرتين إلى الحبشة نتيجة لما تعرضوا له من الإيذاء والاضطهاد، ولاقوا هناك ترحيبًا وحمايةً من النجاشي، كانت محل ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الملك، وعندما توفي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة خبر وفاته في نفس اليوم وقد كان هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وقال " اليوم مات الملك الصالح " وصلى عليه صلاة الجنازة.


وبين شيخ الأزهر في حديثه على الفضائية المصرية أن الهجرة الأولى إلى الحبشة كانت في السنة الخامسة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي السنة السابعة بعد البعثة فرض القرشيون الحصار على المسلمين، واستمر الحصار ثلاث سنوات حتى السنة العاشرة، وخلال هذه السنوات السنوات الثلاث أيضًا استمر التعذيب والمعاناة للمسلمين على قدم وساق.


وأضاف الإمام الأكبر أنه ما لم يكد يفك الحصار بعد ثلاث سنوات حتى توفيت السيدة خديجة رضي الله عنها، ومات أبوطالب، وكان الفارق بين الوفاتين شهر تقريبًا، وقد كان أبوطالب السند الأكبر للنبي صلى الله عليه وسلم، أمام قومه المكيين، وكانت السيدة خديجة رضي الله عنها، الملجأ الذي يعود إليه، ليلقى منها الكثير من الحنان والتهدئة والتسلية، وقد كان ذلك يمثل زادًا للنبي صلى الله عليه وسلم يستمر به في دعوته، وقد حزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك حزنًا شديدًا حتى سمي هذا العام عام الحزن.


وأوضح الإمام الأكبر أن النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من مكة إلى الطائف، عندما علم أن المجتمع المكي ليس له فيه نصير، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمل أن يكون أهل الطائف أكثر استجابة للدعوة، لأنها بلد أكثر حضارة وانفتاحًا من المجتمع المكي، لكن أمله خاب صلى الله عليه وسلم، حين تجهم أهل الطائف في وجهه الشريف، وقالوا له، " لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ"، يقصدون المغيرة بن شعبة من مكة، أو عروة بن مسعود الثقفي من الطائف، لكن القرآن رد عليهم " أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ".


وتابع فضيلة الإمام الأكبر أن أهل الطائف جندوا سفهاءهم ليؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، فرموه بالحجارة حتى أدميت قدمه الشريفة، ثم اتجه إلى حائط، وجاءه عداس، وهو الوحيد الذي استجاب له من أهل الطائف، وظل النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو هناك 26 يومًا، يبيت فيها في الحوائط والحدائق، ويعاني وهو صامد، حتى قال دعاءه المعروف: " آللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي....".


وقال فضيلته إن ثبات النبي صلى الله عليه وسلم، ليس ثباتًا بشريًا، فبحسب قوانين الطبيعة البشرية، لا يمكن لبشر أن يصمد أمام هذه الأهوال، لكن الله عز وجل اصطفاه وهيأه لأن يتحمل ما يوحى إليه، وكثير من الذين يزعمون أنهم ينتمون للسلف يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم، بشر فقط، والحقيقة أنه بشر، لكنه بشر يوحى إليه، وهناك بشر لا يوحى إليه، وهناك فرق كبير بين الاثنين، فالذي لا يوحى إليه، يخطئ ويصيب، أما الذي لا يوحى إليه فلا.


وأضاف الإمام الأكبر أنه صلى الله عليه وسلم، عندما أراد أن يرجع إلى مكة لم يستطع دخولها، إلا في جوار مشرك، وهو مطعم بن عدي، وهنا نعرف سبب حزن النبي صلى الله عليه وسلم، على وفاة عمه أبي طالب، لأنه لو كان حيًا لما منعه أحد من دخول مكة، وقد وصل النبي صلى الله عليه وسلم، إلى يقين أن الإسلام لن يثمر ثمرة مرجوة في مكة أو الطائف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ثاني زوجات النبي.. الأزهر يوضح أبرز 10 معلومات عن أم المؤمنين سودة بنت زمعة

ما هو مسجد الجعرانة؟ الأزهر العالمي للفتوى يجيب

د. محمد داود يكتب: التمهيد للهجرة إلى المدينة

الأزهر: الهجرة النبوية علمتنا أمرين يجعلان الله يتكفل بتسهيل طريقك

تفاصيل الهجرة النبوية ومعجزاتها .. حقائق لا يعرفها الكثيرون

عمر هاشم يوضح الحكمة من الهجرة النبوية

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد: تذكرنا بإخلاص النبي في بناء الوطن

الفانوس المنقط.. كارثة جديدة منشأها الصين قادمة نحو أمريكا.. صور

علاج كثرة التثاؤب عند الصلاة وقراءة القرآن.. الإفتاء توضحه

تعيش هنا.. طبق طائر يكشف عن قاعدة كائنات فضائية على الأرض

لماذا سمي شهر المحرم بهذا الاسم؟.. معلومات لا يعرفها الكثيرون

كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع

AdvertisementS

أول مباراة يشارك فيها رمضان صبحي بقميص بيراميدز محليا وأفريقيا.. محمد فضل الله يجيب

قلق مصري بشأن الأمن القومي.. السفير الروسي في القاهرة يكشف حقيقة وجود قوات لموسكو في ليبيا

السيسي يستقبل قائد القوات البحرية ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية

الأهلي يفقد أبرز عناصره أمام الزمالك والفريق الأبيض في موقف صعب.. تفاصيل

الخط الأحمر.. ماذا فعلت مصر في أردوغان خلال 60 يوما في ليبيا

ارتفاع أسعار الذهب| اعرف السبب

حاولوا خلع ملابس فتاة تحت تهديد السلاح في الشارع.. 5 أشخاص يعتدون على سيدة وشقيقها وابنتها ببنها

سعر الذهب اليوم الخميس 20-8-2020

مأساة.. مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر حريق شقتهم بدار السلام

كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع

خاتم سليمان.. مرتضى منصور يحذر لاعبي الزمالك من استكمال لقاء الأهلي في هذه الحالة

خاصة بمشتريات الجهات الإدارية.. «المالية» تحدد ضوابط جديدة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تبحث مع سفير كوريا الجنوبية التعاون وتبادل الخبرات.. صور

بنفس القميص.. هنا الزاهد وهبة مجدي ورامي صبري يثيرون الجدل.. شاهد

لن تتوقع.. سعر فستان ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير