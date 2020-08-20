الأحد.. عروض فرقة "حكايات" بحديقة المانسترلي

يستقبل مسرح الحديقة الصيفي بقصر المانسترلي بالمنيل-التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية - في الثامنة مساء الأحد 23 أغسطس، الحفل الفنى للفنان شادي مؤنس وفرقته "حكايات"، والتى تُقدم الموسيقي المصرية بشكل ورؤية معاصرة.





يتضمن برنامج الحفل: عزف مؤلفات "شادي" للموسيقى التصويرية، منها مسلسلى "الفتوة"، "جمع سالم"، ومن المقطوعات الموسيقية الآلية "موسيقى ليل"، "موسيقى روح"، ومن الأغاني "يخلق من الشبه"، "كل ما تيجي"، "غزل"، ومن ألحان الموسيقار محمد فوزي "ياللي شغلتي القلب" كما قدم ألحان لكلمات الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم "كلمتين لمصر"، "باب الهوي".





فرقة "حكايات" بدأت مسيرتها الفنية عام 2014 على يد الفنان والملحن شادى مؤنس، وقدمت العديد من الحفلات في المراكز الثقافية ودار الأوبرا المصرية وغيرها، تخرج "مؤنس" ضمن الدفعة الأولي لبيت العود العربي الذى يشرف عليه الفنان الكبير نصير شمه، ألف عدد من الألحان لكبار المطربين منهم الفنان علي الحجار منها: "قبل ما تواعد"، "يارب"، "ليه الطريق"، ودويتو "للحجار" مع الفنانة حنان ماضي بعنوان "بضحك من قلبي"، كما قدم للمطرب محمد محسن "وحشتني"و"كمان وكمان"، تعاون "مؤنس" مع الشعراء "بهاء جاهين"، "مصطفى إبراهيم"، "مايكل عادل"، "منتصر حجازي" وغيرهم، كما شارك في عدد المهرجانات الموسيقية منها: مهرجان الموسيقي العالمي بالبحرين ومهرجان جرش " الأردن".



