AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مجلس الدولة يتلقي طعون علي إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:00 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
Advertisements
كتب محمد زهير
يتلقي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، الطعون علي نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ والتى أعلنها رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتتصدي المحكمة الإدارية العليا، للفصل في الطعون علي إعلان النتيجة ، لتحسم الجدل القائم بين اتجاهين، فالأول تضمن أن مجلس الدولة مختص بالفصل في هذه الطعون كون هذه النتيجة صادرة من جهة إدارية ويجوز الطعن علي قرارتها أمام هذه المحكمة.

أما الإتجاه الأخر تضمن ، أنه بمجرد صدور النتيجة النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز المرشح ، أصبح عضوًا بمجلس الشيوخ، وهنا نص قانونى صريح بقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، أن الفصل في صحة العضوية ينعقد الاختصاص لمحكمة النقض دون غيرها.

وتقوم المحكمة الإدارية العليا بالتصدي للفصل وحسم هذا الشأن بعد نظر الطعون التى تقام أمامها علي النتائج النهائية المعلنة بالانتخابات ، أما نتائج الإعادة فينحصر الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لكونه قرار إدارى يجوز الطعن عليه أمام المحكمة العليا ، واستنادًا علي أن المرشح يعاد انتخابه ولم يصبح عضوًا .

جدير بالذكر أن مجلس الدولة متمثل في القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا ، تصدي للفصل في الطعون السابقة علي قرارات استبعاد المرشحين مجلس الشيوخ ، أي قبل إجراء جولة الانتخابات ، وأصدر عددا كبيرا من الأحكام سواء باستبعاد مرشحين ، أو بإعادة مستبعدين وغيرها من الأحكام المتنوعة التى صدرت بهذا الشأن .

وكان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ؛ حيث أعلنت الهيئة حسم 74 مقعدًا على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وإجراء جولة الإعادة على 26 مقعدًا آخر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. بدء معركة الطعون في انتخابات مجلس الشيوخ.. وإعلان القوائم النهائية للمرشحين الأحد المقبل

اليوم.. آخر موعد لتقديم الطعون في انتخابات مجلس الشيوخ

75 طعنا أمام مجلس الدولة على انتخابات "الشيوخ" والفصل في 31

نجل حسين صبور يخوض السباق الانتخابى للشيوخ بحكم نهائى

اليوم..الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ..بدء الدعاية و500 ألف جنيه الحد الأقصى لكل مرشح بالنظام الفردي و2 مليون و500 ألف جنيه للقائمة الـ 15 مقعدا و5 ملايين جنيه لـ 35 مقعدا

الإدارية العليا تصدر أحكاما نهائية في ٨٧ طعنا .. وتعيد "عبيد" و "نجل صبور " لقائمة المرشحين

ترشيحاتنا

خاتم سليمان.. مرتضى منصور يحذر لاعبي الزمالك من استكمال لقاء الأهلي في هذه الحالة

كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع

الخط الأحمر.. ماذا فعلت مصر في أردوغان خلال 60 يوما في ليبيا

الغيابات تحاصر الأهلي قبل موقعة الزمالك السبت

خاصة بمشتريات الجهات الإدارية.. «المالية» تحدد ضوابط جديدة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة

الفانوس المنقط.. كارثة جديدة منشأها الصين قادمة نحو أمريكا.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. صور دينا الشربيني برفقة عمرو دياب

المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تبحث مع سفير كوريا الجنوبية التعاون وتبادل الخبرات.. صور

بنفس القميص.. هنا الزاهد وهبة مجدي ورامي صبري يثيرون الجدل.. شاهد