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ديني

ممنوع التصوير أثناء التوزيع.. الأوقاف توزع 17 طن لحوم أضاحي غدًا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:03 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

قالت وزارة الأوقاف إنه في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف، يتم غدًا، الجمعة، توزيع (17) طنا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات "الإسكندرية – الشرقية – الجيزة -  الإسماعيلية – جنوب سيناء"، بواقع 4 أطنان لكل من محافظات:"الإسكندرية – الشرقية – الجيزة"، و3 أطنان لمحافظة الإسماعيلية، و2 طن لمحافظة جنوب سيناء، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي. 


وأضافت الأوقاف في بيان، اليوم الخميس، أنه يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 223 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات "القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف – الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ - الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر- البحيرة".


وأكدت غرفة العمليات بالوزارة عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.


وشددت على ضرورة عدم تصوير أحد عند التوزيع، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع. 

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