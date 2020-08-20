خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجل 461 إصابة جديدة بـ كورونا وشفاء 131 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية إجراءها 72.283 فحص جديد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.









وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 461 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 65,802 حالة.









كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين بتداعيات فيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 369 حالة.









وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة الجميع وسلامتهم.









وأعلنت الوزارة عن شفاء 131 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19 وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 58,153 حالة.



