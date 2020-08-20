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محافظات

الشباب والرياضة بالشرقية تنظم مسابقة ثقافية لاكتشاف المواهب الأدبية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:10 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تسعى جاهدة لإستثمار أوقات فراغ الشباب بمختلف فئاتهم العمرية بما يساهم في إعدادهم بدنيًا وفكريًا بجانب تنمية قدراتهم ومهاراتهم بمختلف المجالات وذلك من خلال تنفيذ المسابقات الأدبية والثقافية التي تساعدهم علي التفكير والإبداع ورفع المستوى الفكري والثقافي بالإضافة إلى توجيه طاقاتهم لصالح المجتمع.  

ومن جانبه أعلن وائل الألفي وكيل وزارة الشباب عن قيام الإدارة العامة للشباب بالمديرية تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية بتنفيذ مسابقة ثقافية لإكتشاف المواهب الأدبية في شعر (الفصحي – العاميه) وكتابة القصة، حرصًا منها على خلق روح التنافس بين أعضاء مراكز الشباب وتنمية مواهبهم وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وخاصة في ظل تلك الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

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وأضاف وكيل وزارة الشباب أن آلية المشاركة بالمسابقة كانت من خلال مشاركة متسابقين في شعر الفصحي ومتسابقين في شعر العامية ومتسابق واحد في القصة وذلك علي مستوي الإداره.

وأشار الي انه سيتم إجراء تصفيات للمتسابقين المتقدمين خلال الفترة من 24 وحتى 27 أغسطس الجاري وإعلان أسماء الفائزين من خلال البث المباشر علي صفحة مديرية الشباب والرياضة ومكتب الربط الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة وتقديم جوائز مالية وشهادات تقدير لهم.
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