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حوادث

مصادرة 48 ألف عبوة حلوي و15 ألف كمامة مغشوشة بالغربية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:21 م
كمامة مغشوشة
كمامة مغشوشة
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أحمد على

ضبطت مباحث التموين بالغربية اليوم 48 ألف عبوة حلوى منتهية الصلاحية، و15 ألف كمامة مغشوشة، ومالك شونة استولى على 24 ألف طن قمح وبيعه فى السوق السوداء، و5 أطنان مبيدات زراعية مجهولة المصدر.


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كان اللواء  هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وليد العيسوى مدير مباحث التموين بالغربية، يفيد  بنتائج الحملة التى أسفرت عن ضبط مالك شونة بدائرة قسم أول طنطا لتصرفه فى "24,594 طن أقماح محلية" وببيعها فى السوق السوداء لحسابه الشخصى قدرت بحوالى (109836 جنيه) قام المذكور بالاستيلاء عليها بدون وجه حق، و ضبط مالك مصنع لإنتاج الحلويات بدائرة مركز طنطا وبحوزته 48000 عبوة حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها ،ووجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.


كما ضبط المدير المسئول عن مصنع كمامات غير مرخص بدائرة مركز شرطة طنطا وبحوزته (15000 قطعة كمامة) منتج نهائى غير مطابقة للمواصفات القياسية، و 600 عبوة كرتونية فارغة معدة للتعبية، و ماكينة خياطة أدوات التصنيع) وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وضبط المدير المسئول عن مصنع قطع غيار السيارات بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة قطور، وبحوزته (20660 قطعة غيار سيارات) غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة المبيدات الصناعية بدائرة مركز شرطة المحلة، وبحوزته ( 5 اطنان مبيدات زراعية) غير مسجلة بوزارة الزراعة ومجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع، والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه المخالفات، وتحرير المحاضر واخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها
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