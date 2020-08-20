7 أشهر خيانة.. حبس ربة منزل ضبطها زوجها في أحضان عشيقها قبل قفزه من الطابق السابع

امرت نيابة امبابة بحبس ربة منزل ٤ ايام علي ذمة التحقيقات عقب ضبط زوجها لها في احضان عشيقها الذي قفز من الطابق السابع محاولا الهرب ليصاب بعدة اصابات وتم نقله للمستشفي.
وقرر الزوج في اقواله امام النيابة انه عاد لمنزله بشكل مفاجيء في غير موعده فسمع اصوات داخل الشقة ما دفعه لكسر الباب ففوجيء بزوجته في احضان الشخص الذي قفز من شباك الحمام فور رؤيته الزوج، وحاولت الزوجة ارتداء ملابسها فاستعان الزوج بالجيران الذين تمكنوا من ضبط العشيق الذي سقط من الطابق السابع علي تندة ثم علي الارض مصابا.
ووجهت النيابة للمتهمة تهمة الزنا عقب اعترافها بعلاقتها مع العشيق منذ ٧ اشهر، حيث كان يتردد عليها عقب خروج زوجها للعمل.
كان اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة تلقى اخطارا بسقوط شاب من علو بمنطقة امبابة، افادت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث أن سيدة كانت على علاقة غير شرعية بجارها بشارع سعد زغلول بمنطقة إمبابة، وكان يتردد عليها داخل شقة الزوجية.
وأضافت تحريات وتحقيقات المباحث التى قادها العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، أن بائع في نصبة شاي عاد من عمله فجأة، وعقب دخول الشقة شاهد زوجته بملابس خفيفة تمارس الجنس مع عشيقها الشاب "جارهما"، فحاول الإمساك بهما، إلا أن العشيق توجه إلى شباك الحمام وقفز من الطابق السابع، وسقط على "تندة" وتمكن الأهالي من ضبطه مصابًا، وبالانتقال تبين أن المصاب 37 سنة، عاطل، مقيم بالعقار المجاور للعقار محل البلاغ.
وابلغ الزوج عن زوجته وعشيقها، وتم التحفظ عليهما وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.