7 أشهر خيانة.. حبس ربة منزل ضبطها زوجها في أحضان عشيقها قبل قفزه من الطابق السابع





وقرر الزوج في اقواله امام النيابة انه عاد لمنزله بشكل مفاجيء في غير موعده فسمع اصوات داخل الشقة ما دفعه لكسر الباب ففوجيء بزوجته في احضان الشخص الذي قفز من شباك الحمام فور رؤيته الزوج، وحاولت الزوجة ارتداء ملابسها فاستعان الزوج بالجيران الذين تمكنوا من ضبط العشيق الذي سقط من الطابق السابع علي تندة ثم علي الارض مصابا.





ووجهت النيابة للمتهمة تهمة الزنا عقب اعترافها بعلاقتها مع العشيق منذ ٧ اشهر، حيث كان يتردد عليها عقب خروج زوجها للعمل.





كان اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة تلقى اخطارا بسقوط شاب من علو بمنطقة امبابة، افادت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث أن سيدة كانت على علاقة غير شرعية بجارها بشارع سعد زغلول بمنطقة إمبابة، وكان يتردد عليها داخل شقة الزوجية.