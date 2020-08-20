الكاظمي: لن نسمح باستخدام أراضي العراق لاستهداف الدول الأخرى

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن بلاده لن تسمح لأي طرف بأن يستخدم الأراضي العراقية لتهديد أي دولة.





جاء ذلك خلال مباحثات عقدها اليوم الخميس، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وأضاف الكاظمي أن "التدخل التركي في العراق غير مقبول ولن نسمح به"، مشيرًا إلى أن "الهجمات التركية ليست منفصلة ولا نسمح بأي تهديد".





كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أن بلاده تشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط في العراق.





وأضاف ترامب، خلال لقائه الكاظمي، أن القوات الأمريكية موجودة في العراق لمواجهة أي تحرك إيراني محتمل.





وأوضح أن بلاده لديها عدد محدود من الجنود في العراق، مشددا على التزامه بخروج سريع لقوات التحالف وعلى مدى ثلاث سنوات.



