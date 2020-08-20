خالد الجندي يحسم جدل التهنئة بالعام الهجري الجديد.. فيديو

حسم الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الجدل المثار حول التهنئة بالعام الهجرى الجديد، قائلا: " نحن نهنئ بعض بالسنة الهجرية ونكون فرحانين، بهذه المناسبة التى بها كل الدروس والعبر التى نتعلم منها".





وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "نحن لا نفعل نسك عبادة، وأى نافلة يقوم أحد بها دون إلزام غيره فلا إثم عليه".







