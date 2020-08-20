قبل ما تشتري.. اعرف مميزات وعيوب سيارة هيونداي توسان

استطاعت سيارات هيونداي توسان أن تلقى شهرة واسعة ، كما أن هيونداي تعد خامس أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم على أساس مبيعات السيارات في عام 2021 .. وفي هذا التقرير نقدم أبرز مميزات وعيوب سيارة هيونداي توسان قبل أن تفكر في شرائها .









تباع سيارة هيونداي توسان في 193 دولة من خلال 5000 وكيل وصالة عرض ، وتعد هيونداي توسان موديل 2017 من بين أفضل 18 سيارة رياضية متعددة الاستخدامات .









يتكون محرك هيونداي توسان من أربع أسطوانات بسعة 2.0 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات وتنتج قوة متواضعة تبلغ 164 حصانا، بالإضافة إلى ان المحرك قياسي بسعة 1.6 لتر ومحرك تيربو بقوة 175 حصانا.





تتميز هيونداي توسان بشاشة عرض باللمس بحجم 5 بوصة ، ونظام صوت مع ستة مكبرات للصوت ، بالإضافة إلا أنها تشمل المميزات الاختيارية أندرويد ، وآبل كار بلاي .









أما المقصورة فهي تحتوي على مواد داخلية غير مضادة ، وتعتبر أكثر سيارة منافسة لها هي فورد إسكيب وتوفر خيارات محركات أكثرة قوة.







