AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عدى الكلام لـ سعد لمجرد تتخطى الـ 40 مليون مشاهدة على يوتيوب

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:03 م
صدى البلد
Advertisements
نبيل العدوي

تخطت أغنية "عدى الكلام" لـ الفنان سعد لمجرد، حاجز الـ40 مليون مشاهدة،  بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 يوليو الجاري.


وتصدرت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، التي كتب كلماتها أمير طعيمة ولحنها عزيز الشافعى وقام بالتوزيع الموسيقي توما، قائمة التوب 5 على تطبيق انغامي فى مصر والمغرب. 


واحتفالًا بطرح الأغنية وتصدرها قائمة التوب 5 على أنغامي قام سعد لمجرد بمشاركتها مع متابعيه عبر ستورى انستجرام أنغامي وعبر من خلاله عن حبه وشكره لمنصة أنغامي. 


وتقول كلمات أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد: «شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات .. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعد لمجرد يتجاوز الـ 15 مليون مشاهدة بأغنية عدى الكلام

سعد لمجرد يحصد 15.5 مليون مشاهدة بأغنية عدى الكلام

عدى الكلام لـ سعد لمجرد تحصد 18.3 مليون مشاهدة على يوتيوب

عدى الكلام لـ سعد لمجرد تتخطى 21 مليون مشاهدة على يوتيوب

عدى الكلام لـ سعد لمجرد تتخطى 24 مليون مشاهدة على يوتيوب

عدى الكلام لـ سعد لمجرد تتخطى 27 مليون مشاهدة على يوتيوب

ترشيحاتنا

مراهق يضحي بحياته لإنقاذ شقيقه من الموت غرقًا.. تفاصيل

فيديو جراف .. التفاصيل الكاملة لقصة تعذيب الطفلة أمنية

بعد دعمها له.. أجمل 10 صور جمعت إيمي سمير غانم وحسن الرداد

علامة في الأذن دليل على الإصابة بكورونا

الأهلي يسقط الهلال على الجوهرة بهدفين ويمنح النصر فرصة الاقتراب من الصدارة

التموين: صور الخبز المتداولة على فيسبوك لا تخص منظومة الدعم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراهق يضحي بحياته لإنقاذ شقيقه من الموت غرقًا.. تفاصيل

شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار في آخر ظهور

بالسفنج الألوان.. موضة أحذية جديدة تثير الجدل على السوشيال ميديا.. صور