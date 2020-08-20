الطيران الإسرائيلي يقصف مواقع في قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بقصف الجيش الإسرائيلي لمواقع في قطاع غزة، ردا على إطلاق صواريخ وبالونات حارقة من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.





وأشارت إلى أنه تم استهداف موقع القدس التابع لكتائب القسام غرب خانيونس بعدة صواريخ.





ومن جهتها قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عدد الحرائق في غلاف غزة منذ صباح اليوم بفعل البالونات الحارقة ارتفع إلى 49 حريقا.





وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأن 3 صواريخ على الأقل أطلقوا من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة.





وأشارت إلى أن الصواريخ انفجرت داخل القطاع ولذلك لم يتم تفعيل منظومة الانذار في المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع.





في السياق ذاته، واصلت فرق الارباك الليلي الفلسطينية إطلاق البالونات الحارقة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.





وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن نشوب أكثر من 40 حريقا في الأحراش والحقول بالمستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة.