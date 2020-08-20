فرنسا وألمانيا وبريطانيا ترفض استئناف واشنطن للعقوبات الدولية على إيران

أعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، مساء اليوم الخميس، في بيان ثلاثي رفضهم للمبادرة الأمريكية الخاصة باستئناف العقوبات الدولية على إيران.





وقالت الدول الثلاث إنها لا تؤيد مبادرة الولايات المتحدة لاستئناف العقوبات على إيران.





واتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الدول الأوروبية بأنهم تقدم الدعم للجانب الإيراني.





وأكد بومبيو أن بلاده سوف تفعل آلية سناب باك، بسبب خرق إيران الاتفاق النووي.



