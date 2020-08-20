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أخبار العالم

فرنسا وألمانيا وبريطانيا ترفض استئناف واشنطن للعقوبات الدولية على إيران

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:48 م
فرنسا وألمانيا وبريطانيا
فرنسا وألمانيا وبريطانيا ترفض استئناف واشنطن للعقوبات الدو
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عرفة البنداري
أعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، مساء اليوم الخميس، في بيان ثلاثي رفضهم للمبادرة الأمريكية الخاصة باستئناف العقوبات الدولية على إيران.

وقالت الدول الثلاث إنها لا تؤيد مبادرة الولايات المتحدة لاستئناف العقوبات على إيران.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الدول الأوروبية بأنهم تقدم الدعم للجانب الإيراني.

وأكد بومبيو أن بلاده سوف تفعل آلية سناب باك، بسبب خرق إيران الاتفاق النووي.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من الأمم المتحدة اليوم الخميس، رسميًا إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.

وتسلمت الأمم المتحدة رسالة أمريكية، اليوم الخميس، تدعوها إلى تفعيل العقوبات على إيران بسبب خرقها الاتفاق النووي 

يأتي ذلك في الوقت الذي بث وزير الخارجية الإيراني رسالة إلى الأمين العام للامم المتحدة، يحذر فيها من التداعيات القانونية والسياسية لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.
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