أنباء عن انفجار قوي في مطار مهر آباد الدولي بطهران.. فيديو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بورود أنباء عن انفجار قوي في مطار مهر آباد في طهران.









وأشار موقع "مفزاك لايف" العبري، إلى أنه بعد الانفجار بدقائق، سُمعت صافرات عربات الاسعاف وسيارات الأمن تهرع إلى موقع الانفجار.









ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان هناك إصابات أو ضحايا، ولم تتضح أسباب الانفجار.













وسنوافيكم بالتفاصيل..



