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رياضة

الزمالك يحصل على توقيع رجب بكار 3 سنوات

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:47 ص
رجب بكار
رجب بكار
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محمد رشاد
قال إسلام صادق مُقدم برنامج البريمو على قناة Ten إن الزمالك حصل على توقيع رجب بكار لاعب بيراميدز لمدة 3 سنوات لتدعيم الفريق خلال الفترة القادمة.

وأكد إسلام صادق أن هناك مفاوضات مكثفة من جانب مسؤولي الزمالك من أجل التعاقد مع عبدالله بكري لاعب بيراميدز خلال فترة الإنتقالات القادمة.

وأضاف صادق أن المشادة بين ثنائي الزمالك حازم إمام وفرجاني ساسي؛ بسبب تدخل ساسي في صفقة حمزة المثلوثي خلال فترة الإنتقالات القادمة، الأمر الذي أدى إلى تأخير تجديد قائد الفريق حازم إمام خلال الأيام الماضية، وهو ما دفعه إلى عدم تمرير الكرة إلى فرجاني واشتعلت الأزمة في تدريبات الفريق واتخذ كارتيرون قرارا بطرد الثنائي من المران.
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الزمالك يحصل على توقيع رجب بكار 3 سنوات

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