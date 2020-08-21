عقب تحذير مرتضى منصور من خاتم وليد سليمان .. صدى البلد يكشف حقيقة سحر نجم الأهلي أمام الزمالك

" خاتم سليمان " ..لا يكف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن التصريحات المثيرة للجدل والتساؤلات وذلك قبل ايام من مباراة القمة 120 امام الاهلي السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري المصري





ووجه مرتضى منصور تحذير شديد اللهجة لـ لاعبي الفريق أثناء اجتماعه بهم اول أمس في ملعب عبد اللطيف ابو رجيله حيث طالبهم بضرورة ايقاف المباراة فورا حال كان يرتدي وليد سليمان نجم الأهلي خاتم في اصبعه نظرا لكونه سحر.









وقام موقع صدى البلد بـ البحث عن حقيقة ممارسه وليد سليمان لـ السحر امام الزمالك لتظهر المفاجأة وهي ان وليد سليمان على مدار تاريخه في اللعب لـ الاهلي حقق ارقام لا يستهان بها مطلقا وكان له تأثير السحر خلال مباريات القمة.





وخاض وليد سليمان امام الزمالك 3 مباريات في بطولة دوري ابطال افريقيا حيث فاز الأهلي في مباراتين وتعادل في واحدة وسجل هدفا وصنع هدفين





اما في الدوري المصري خاض 8 مباريات حقق الأهلي الفوز في 5 مباريات و تعادل في مباراة وهزم في مباراتين وسجل سليمان 3 اهداف وصنع هدفين





وفي بطولة السوبر المصري خاض 3 مباريات وحقق الاهلي الفوز في مباراة واحد وتعادل في مباراتين وصنع هدفا.

اما في بطولة كأس مصر خاض مباراة واحدة ولكن هزم بها الأهلي.



