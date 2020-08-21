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أخبار العالم

الأمطار الرعدية تواصل إغراق المملكة..تعرف على طقس السعودية اليوم

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:36 ص
أمطار رعدية في السعودية
أمطار رعدية في السعودية
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محمود نوفل
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية ان تشهد المملكة اليوم الجمعة هطول أمطار رعدية مصحوبة براح سطحية علي مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف.

وذكرت الأرصاد السعودية في تقرير لها عن أحوال الطقس في البلاد أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تكون نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق..

وفيما يتعلق بحركة الرياح السطحية علي البحر الأحمر فقد اشار التقرير الي انها شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 -42 كم/ساعة ، لاقتا الي ان ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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