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اقتصاد

تعرف على مؤشرات البورصة فى أسبوع.. فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:11 م
صدى البلد
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أحمد قطب - إيهاب عيد
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة نهاية الاسبوع ليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وربح رأس المال السوقي للبورصة 4.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 616.553 مليار جنيه.

وقالت حنان رمسيس خبير اسواق المال بالبورصة المصرية اختتمت البورصة اول امس ارتفعت كافة المؤشرات ارتفاع جيد يقدر بنسبة ٢% بزيادة في رأس المال بنسبة أكثر من ٥ مليار جنيه.

وإضافة رمسيس ظهرة الفترة الحالية عودة ظهور المستثمرين الأجانب لتكوين مراكز شرائية في المؤشر ال ٣٠ وهذا ما يجعل مؤشر ال٣٠  يتجاوز نقاط مقاومة قوية بالنسبة له وهي الـ ١١٢٠٠ نقطة .

وأوضحت حنان رمسيس أن في استثمارات وضخ سيولة في بعض القطاعات مثل قطاع النقل والشحن .

وأشارت رمسيس ان نتوقع في الاسبوع القادم ضخ في السيولة علي القطاعات المختلفة في البورصة  مع عودة قطاع السياحة بقوة الي الساحة مرة اخري .
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