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فن

على مركب.. أحمد حاتم يقضى عطلته الصيفية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:51 م
احمد حاتم
احمد حاتم
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مصطفى كرم
نشر الفنان أحمد حاتم صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام أثناء قضاء عطلته الصيفية.

وظهر أحمد حاتم بالصورة جالسا على مركب وعلق عليها قائلا: "يا فخادنا يا حلوة".


وشارك أحمد حاتم في بطولة فيلم الغسالة" مع هنا الزاهد ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.


كان صناع فيلم "الغسالة" احتفلوا بانتهاء التصوير، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت "فركش".


"الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم
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