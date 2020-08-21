مع نجله.. شاهد.. سيد رجب يقضي عطلته الصيفية

نشر الفنان سيد رجب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له مع نجله اثناء قضاء عطلتهما الصيفية.





وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "منور" و"أحلى عم سيد" و"الله يبارك" و" ماشاء الله عليكم".





يذكر ان شارك الفنان سيد رجب فى مسلسل "أبو العروسة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقة المصرية الوسطى، والتحولات التي طرأت عليها، وشخصية الموظف المصري، وكيف تغيرت خلال الفترة الأخيرة.







