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فن

مع نجله.. شاهد.. سيد رجب يقضي عطلته الصيفية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:39 م
سيد رجب ونجله
سيد رجب ونجله
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مصطفى كرم
نشر الفنان سيد رجب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له مع نجله اثناء قضاء عطلتهما الصيفية. 

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "منور" و"أحلى عم سيد" و"الله يبارك" و" ماشاء الله عليكم".

يذكر ان شارك الفنان سيد رجب فى مسلسل "أبو العروسة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقة المصرية الوسطى، والتحولات التي طرأت عليها، وشخصية الموظف المصري، وكيف تغيرت خلال الفترة الأخيرة.


"أبو العروسة" من بطولة سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ورانيا فريد شوقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي.
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