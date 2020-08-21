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فن

بعد خطوبته.. حكايات 4 نساء في حياة أحمد سعد

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:09 م
صدى البلد
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آيه عاطف
احتفل الفنان أحمد سعد، مؤخرًا بخطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيوني، وهذه ليست المرة الأولى التي يرتبط سعد بها، فقد شغلت علاقاته الوسط الفني، ونستعرض لكم نساء في حياته من خلال التقرير التالي:

أحمد سعد ولبنى بيومي

تزوج الفنان أحمد سعد، في بادئ الأمر من سيدة تدعى "لبنى بيومي" من خارج الوسط وهي أم أولاده، ولكنه إنفصل عنها ومن ثم إرتبط بـ ريم البارودي.

أحمد سعد وريم البارودي

أثارت حلقة أحمد سعد مع الإعلامية بسمة وهبة فى برنامج شيخ الحارة، جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعى، خاصة فيما يتعلق بتصريحاته عن  ريم البارودى.

وأضاف أحمد سعد، عبر البرنامج المذاع على قناة القاهرة والناس،  إن ريم البارودي تنازلت عن كل حقوقها عند طلاقها، ولكن ظهرت بعد ذلك في البرامج تبكي، وتساءل "لماذا لم تبكِ عند المأذون؟"، لو حدث "كنت رجعتها".

وأضاف قائلًا: أنا أحترم شخصية ريم جدًا وأحبها في اللقاءات التليفزيونية لأنها بتبقى "كيوت أوي"، ولكن في الحقيقة شخصيتها مختلفةـ وبالرغم من موافقتها على طلاقنا إلا انها لم توافق على ارتباطى بغيرها، مشيرا إلى أن زواجهما استمر 6 أيام فقط.

أحمد سعد وسمية الخشاب

بدأت القصة بشوشرة وانتهت بغموض.. لم تنبئ تلك السعادة التي غمرت وجه سمية الخشاب وأحمد سعد أن الثنائي سوف ينفصلان على تلك الحالة من التسريح بغير إحسان.

أحمد سعد فاجأ الجميع  بمنشور على حسابه الشخصي بـ انستجرام «أنا قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب.. أتمنى لها السعادة والتوفيق وأتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي .... اولادي».

لم يتحدث سعد بعد ذلك عن أسباب أو دوافع أو كواليس بينما اختار أن يُصدِر صورة أبنائه من زوجته السابقة في واجهة المشهد، مانحا انطباعا لدى الجمهور بأن الإختيار قد تم حسمه لصالح أسرته على حساب سمية الخشاب.

سمية قابلت الأمر بهدوء لا متناهي، فنشرت صورا لها من جلسة تصوير أشرقت فيها باللون الأصفر وعنونت ابتسامتها واجهة الصورة في رسالة واضحة بأن الانفصال جاء وفقا لرغبتها البحتة عن رضا نفس واقتناع تام.

أحمد سعد وسمية الخشاب..الحكاية لم تنته عند هذا الإنفصال الهادي، إذ قررت سمية الخشاب أن تفجر مفاجأة بأن الانفصال لم يحدث بعد مثلما صرح سعد.

قالت سمية لبرنامج trending، على قناة mbc4 الفضائية قالت خلاله إنها لم تطلق بعد من أحمد سعد، مشيرة إلى أنها رفعت دعوى طلاق من الأخير للضرر، وحتى الآن لم يصدر الحكم في القضية. 

كما أعلنت سمية الخشاب في وقت لاحق أنها تعرضت للضرب المبرح من طليقها أحمد سعد، مما تسبب فى تهتك الطحال وأدى إلى خضوعها لعملية جراحية لاستئصاله.
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