بعد خطوبته.. حكايات 4 نساء في حياة أحمد سعد

احتفل الفنان أحمد سعد، مؤخرًا بخطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيوني، وهذه ليست المرة الأولى التي يرتبط سعد بها، فقد شغلت علاقاته الوسط الفني، ونستعرض لكم نساء في حياته من خلال التقرير التالي:





أحمد سعد و لبنى بيومي





تزوج الفنان أحمد سعد، في بادئ الأمر من سيدة تدعى " لبنى بيومي" من خارج الوسط وهي أم أولاده، ولكنه إنفصل عنها ومن ثم إرتبط بـ ريم البارودي.





أحمد سعد وريم البارودي





أثارت حلقة أحمد سعد مع الإعلامية بسمة وهبة فى برنامج شيخ الحارة، جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعى، خاصة فيما يتعلق بتصريحاته عن ريم البارودى.





وأضاف أحمد سعد، عبر البرنامج المذاع على قناة القاهرة والناس، إن ريم البارودي تنازلت عن كل حقوقها عند طلاقها، ولكن ظهرت بعد ذلك في البرامج تبكي، وتساءل "لماذا لم تبكِ عند المأذون؟"، لو حدث "كنت رجعتها".





وأضاف قائلًا: أنا أحترم شخصية ريم جدًا وأحبها في اللقاءات التليفزيونية لأنها بتبقى "كيوت أوي"، ولكن في الحقيقة شخصيتها مختلفةـ وبالرغم من موافقتها على طلاقنا إلا انها لم توافق على ارتباطى بغيرها، مشيرا إلى أن زواجهما استمر 6 أيام فقط.





أحمد سعد وسمية الخشاب