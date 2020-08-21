طبيب نفسي يحذر البنات من الارتباط بـ"باد بوي": اختاري الرجل الكريم.. فيديو

قال الدكتور عمرو سليمان استشارى الصحة النفسية، إن أهم صفة في الرجل لبناء الحياة والزواج؛ هي "الكرم" بكل انواعه.





وأوضح سليمان، خلال حواره ببرنامج "3 ستات" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن بعض الفتيات يحببن الارتباط بالرجل متعدد العلاقات- ما يعرف باسم الـ"باد بوى"- ولكنهن لا يدركن أنهن يخترن التنافس مع باقى الفتيات للفوز به، ولا يخترن الرجل المناسب لبناء الحياة.





وأكد استشارى الصحة النفسية، أن " الصفة المهينة فى الرجل لأى فتاة؛ هى البخل".





ولفت الدكتور عمرو سليمان، إلى أن الرجل الكريم والمناسب للزواج، يمكن أن يكذب فى حالة إحساسه بالحصار من قبل الزوجة".





وحذر استشاري الصحة النفسية، الفتيات من الارتباط بالرجل متعدد العلاقات "الباد بوى".