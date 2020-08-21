محافظة الإسكندرية: الضرب بيد من حديد للقضاء على المخالفات والإشغالات

واصل حي وسط الإسكندرية ، برئاسة اللواء علاء يوسف، حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم طريق محور المحمودية





وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة عدد كبير من حالات الإشغالات والتعديات، وجاري متابعة الحملات للحفاظ على المظهر الحضاري للمحور، وفتحه أمام المارة والمرور، وفرض الانضباط، ومازالت الحملات مستمرة والمتابعة قائمة، في نطاق حي وسط.





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وفي حي غرب، نفذ الحي برئاسة المهندسة سحر شعبان، حمله بمحور المحمودية تم فيها إزالة كافة الإشغالات التي تشغل حرم الطريق العام.





وفي السياق ذاته توجهت الحملة إلى منطقة الساعه كرموز حيث تم رفع وإزالة كافة الإشغالات والفروشات التي تشغل حرم الطريق العام وتعوق الحركة المرورية بالشارع.





وأسفرت الحملات عن إزالة كافة الإشغالات والتحفظ علي عدد 15 كرسيا وعدد 12 شمسية وعدد6 من عربات الباعة الجائلين بالإضافة إلى عدد من الإشغالات المتنوعة.





وقالت شعبان إنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن وأنه سيتم الضرب بيد من حديد للقضاء على أي مخالفة أو إشغالات وأن الحملات متوالية بنطاق حي غرب لفرض الانضباط.





يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بشن حملات مستمرة لإزالة الإشغالات بطول محور المحمودية المروري الجديد، والتشديد على عدم السماح بوجود أية تعديات على أهم المشروعات القومية.





وقد صرح الشريف على أنه لن يسمح بوجود أية تعديات على أهم المشروعات القومية المقامة بالإسكندرية والذي سيساهم في حل مشكلات الزحام والتكدس المروري بالثغر، وإعادة المظهر الحضاري للمدينة.





وشدد محافظ الإسكندرية أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير تجاه المواطن والشارع السكندري والتي من شأنها الإضرار بالصالح العام للمواطن، خاصة أن الإسكندرية يقام بها العديد من المشروعات القومية الهامة التي تجعل على عاتق الجميع العمل على قدم وساق لإنجازها والنهوض بأهم محافظات مصر.



