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أخبار العالم

22 حريقا في المستوطنات الإسرائيلية بفعل بالونات حارقة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:47 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن 22 حريقا على الأقل اندلعت في مستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة.

وذكر موقع "والا" الإسرائيلي إن طواقم الإطفاء عملت على مدار اليوم بمساعدة الجيش ومتطوعين آخرين للتعامل مع 22 حريقا.

وأشار إلى أن معظم الحرائق كان في الأحراش بمنطقة المجلس الاقليمي حوف اشكلون، والمجلس الاقليمي اشكول.

وأوضح أن معظم الحرائق كانت صغيرة ولم تشكل خطرا كبيرا، فيما أشار المحققون إلى أن الحرائق ناجمة عن البالونات الحارقة.

وكانت تقارير إسرائيلية تحدثت عن اندلاع 49 حريقا في الحقول والأحراش بمستوطنات غلاف غزة خلال يوم أمس الخميس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستتعامل مع إطلاق البالون الحارق مثل معاملتها مع إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وتجري إسرائيل اتصالات مع قطر من أجل تحويل أموال إلى حماس في قطاع غزة مقابل وقف إطلاق البالونات الحارقة باتجاه المستوطنات.
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