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مستشار رئيس البرلمان الليبي: بدء المفاوضات بين الأطراف الليبية وطرد المرتزقة والاحتلال التركي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:08 م
صدى البلد
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عادل نصار
أشاد فتحي المريمي مستشار رئيس البرلمان الليبي، بالجهود المصرية في الأزمة الليبية، مؤكدا أن الدور المصري فاعل ورئيسي في الأزمة بشكل واضح.

وأضاف المريمي، في مداخلة هاتفية لقناة ten، أن مصر داعمة لليبيا في حربها على الارهاب وترفض أي تدخل خارجي في الشأن الليبي، لافتا إلى أن مصر لديها اتصالات دولية ومحلية كثير ساهمت في وصول الليبيين للحوار.

وتابع فتحي المريمي مستشار رئيس البرلمان الليبي، أنه بدء المفاوضات بين الأطراف الليبية وطرد المرتزقة والاحتلال التركي، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة من المفترض أن تشهد تطورات هامة في الأزمة الليبية.

وفي السياق نفسه أشار فتحي المريمي مستشار رئيس البرلمان الليبي، إلى أن تركيا والجماعات الإرهابية والمرتزقة السورية بدعم قطر.
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