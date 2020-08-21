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رياضة

سيد عبد الحفيظ يعلن نتيجة مسحة الأهلي قبل مواجهة الزمالك فى القمة 120

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:47 م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
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محمد سمير
أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية المسحة الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم ‏والجهاز الفني والإداري، استعدادًا لمواجهة الزمالك التي تقام في التاسعة مساء غدٍ، السبت على ‏استاد القاهرة.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، مسحة طبية عقب المران الصباحي الذي أقيم أمس ‏على ملعب التتش، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يتضمن إجراء مسحات طبية ‏لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.‏

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة  ضمن منافسات الجولة الـ 21 من مباريات الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 56 نقطة دون خسارة، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 39 نقطة، وسيتم خصم 3 نقاط منه بنهاية الموسم لانسحابه أمام الأحمر في الدور الأول. 
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