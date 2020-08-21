سيد عبد الحفيظ يعلن نتيجة مسحة الأهلي قبل مواجهة الزمالك فى القمة 120

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية المسحة الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم ‏والجهاز الفني والإداري، استعدادًا لمواجهة الزمالك التي تقام في التاسعة مساء غدٍ، السبت على ‏استاد القاهرة.‏





وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، مسحة طبية عقب المران الصباحي الذي أقيم أمس ‏على ملعب التتش، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يتضمن إجراء مسحات طبية ‏لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.‏





ضمن منافسات الجولة الـ 21 من مباريات الدوري الممتاز. ويلتقي الأهلي مع الزمالك في التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة



