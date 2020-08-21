الحرب العالمية الثالثة والصراع الهندى الصينى

في ديسمبر 2019 ، خلال الاحتفال بيوم البحرية الهندى، قال رئيس أركان البحرية الأدميرال كارامبير سينغ إن سفنا حربية صينية في المحيط الهندي بدأت تظهر لأول مرة بعد 400 عام. على مدى العقد الماضي على الأقل ، بانت أن معضلة الاستراتيجية تتمثل فى عدم تناسق قوة الهند مع الصين. حيث استخدمت الصين الدبلوماسية القسرية فى رفض إما ترسيم خط السيطرة الفعلية (LAC) أو تسوية مسألة الحدود من الهند. علما أن الهند استغلت عمليا تفوقها البحري ضد الأصول البحرية الصينية في شرق المحيط الهندي. الآن قال الأدميرال سينغ إن الصين أصبحت "قوة بحرية غير مقيمة" في المحيط الهندي . فى هذا السياق قامت الصين بتأمين قواعد خارجية في جيبوتي في القرن الإفريقي ومنشآت تعبر عن نمو القوةالبحرية في كراتشي وقريبًا في جوادر البكستانى.





وكان الهدف هو إمكانية الوصول إلى مينائي هامبانتوتا وكولومبو صنيين، وتم التفاوض بشأن تسهيلات مع دولة سيشيل.من المعروف أن هناك ما يقرب من 300مركبة صيد صينية في أعماق البحار تعمل في بحر العرب. بالإضافة إلى أن من مضيق ملقاحتى مرورا بحر العرب حتى افريقيا يعيش حوالى مليون صينى وتعتبر هذه المساحة مصدر للمعادن الاستراتيجية للصين.





في عام 2019 ، طاردت البحرية الهندية السفينة البحرية الصينية شين يانج 1 ، حيث تطفلت بالقرب من جزر أندامان ونيكوبار الهنديتين . تم اعتراض سفن البحث والمسح البحرية الصينية في خليج البنغال، حيث كانت تقوم بأنشطة سطحية وتحت السطحية لاكتشاف بيانات المجال البحري الحيوية للاستخدام العسكري. وترسل الصين، بوتيرة متزايدة سفن مسح ترافقها سفن حربية ، للحصول على إحصاءات تشغيلية من خلال إطلاق طائرات بدون طيار.كانت سفينة المسح Xiang Yang Hong تعمل في عام 2019 بالقرب من أستراليا ، وتحدد الطرق التي تستخدمها كانبيرا–العاصمة الأسترالية- لتجارتها عبر مضيق لومبوك وسوندا في إندونيسيا إلى بحر الصين الجنوبي.





هذه المضائق مثالية لمرور الغواصات. تم اكتشاف هذه السفينة نفسها في خليج البنغال في وقت سابق من عام 2020.ويأتى تصميم هذه الأنشطة البحرية السرية لضمان عدم تعطل تجارة النفط الصينية من الشرق الأوسط المار عبر مضيق ملقا. وصار واضحا لصانع القرار الاستراتيجى الصينى منذ عام 2004 ان من يسيطر على مضيق ملقا سيكون رقادر على خنق طريق الطاقة إلى الصين.





من الواضح أن السيطرة على مضيق ملقا سواء منفردا أو بالتنسيق مع الولايات المتحدة يصبح خطرا حالا على الصين. وهذا وقدخترع الرئيس الصيني هو جينتاو عبارة "Malacca Dilemma" "معضله ملقا" في نوفمبر 2003 ، في خطاب ألقاه أمام الكوادر الشيوعية.





حيث قال إن 80 في المائة من تجارة الصين ، بما في ذلك واردات النفط ، تمر عبر مضيق ملقا ، وأن "قوى معينة" لا يجب السيطرة على الملاحة عبر المضيق.مضيق ملقا عبارة عن ممر مائي ضحل وضيق وأقصر ممر مائي يربط المحيط الهندي ببحر الصين الجنوبي. في بعض الأماكن ، يبلغ عمقها 23 مترًا فقط ، وعند نقطة الاختناق ، يبلغ عرض القناة الصالحة للملاحة حوالي 2 كم. إنها واحدة من أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم ، مع ما يقرب من 75000 سفينة - بما في ذلك ناقلات النفط - التي تبحر عبر المضيق سنويًا.لذلك ، تراقب الصين بعناية شديدة سلسلة تدريبات مالابار البحرية التي تجريها الهند مع الولايات المتحدة واليابان. حيث تود بكين السيطرة على المصب الشرقي لمضيق ملقا. ورغم ان هناك قناه بديله قناة Kra Isthmus عبر تايلاند ولكنها تعاني من مشاكل التكلفة والتقنية.

والنقطة المشتعلة الثانية بين الهند والصين هى على طول حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا. حيث كان تعبيد طريقًا جديدًا يؤدي إلى قاعدة جوية هندية أمامية عالية الارتفاع أحد الأسباب الرئيسية لاشتباك مع القوات الصينية الشهر يونيو ويوليو 2020 خلف ما لا يقل عن 20 جنديًا هنديًا قتيلا . تم الانتهاء من طريق دربوك-شيوك-دولات بك أولدي (DSDBO) الذي يبلغ طوله 255 كيلومترًا (140 ميلًا) - والذي يمر عبر الجبال حتى يصل إلى أعلى مهبط للطائرات في العالم على ارتفاع يزيد عن 5000 متر فوق مستوى سطح البحر في منطقة لاداك - في 2019. و استهدفت الهند من خلال هذا الطريق تعظيم قدرة الهند على نقل الرجال والعتاد بسرعة في أي نزاع.أدى اشتباك 15 يونيو في وادي جلوان في لداخ إلى إثارة مخاوف من تصعيد التوترات بين القوتين النوويتين. لم يتفقا الصين والهند أبدًا على الموقع الدقيق لحدودهم والتي يبلغ طولها 3500 كيلومتر . انجيوشهما - من أكبر الجيوش في العالم –والتى تتقابل وجهًا لوجه في العديد من النقاط على طول التضاريس الوعرة. وكانت كل من الهند والصين خصصت الأموال والقوى العاملة لبناء الطرق وخطوط السكك الحديدية والمطارات على طول خط التحكم الفعلي (LAC) - الحد الفعلي الذي يفصل بينهما - بالإضافة إلى تحديث أجهزتهما العسكرية في المنطقة.يبدو أن أعمال البناء الأخيرة في الهند ، بما في ذلك طريق DSDBO ، قد أثارت غضب الصين.





وفي صيف عام 2017 ، دخلت الصين والهند في مواجهة عند هضبة دوكلام ، في أقصى شرق لاداخ. كانت تلك المواجهة بخصوص بناء على وشك الانتهاء – وكانت هذه المرة تحاول الصين تمديد طريق حدودي بالقرب من تقاطع ثلاثي بين الهند والصين وبوتان.

أدى الانتهاء من طريق DSDBO ، الذي يربط مهبط الطائرات الحيوي Daulat Beg Oldi - الذي أعيد استخدامه في عام 2008 - ، إلى تعزيز قدرة الهند على نقل المعدات بسرعة. يقع الطريق المناسب لجميع الأحوال الجوية على بعد حوالي 20 كيلومترًا من ممر كاراكورام ويمتد بموازاة LAC خط السيطره الفعلى في شرق لاداخ.وتمركزت الهند منذ فترة طويلة في دولت بيج أولدي ، ولكن قبل إعادة تنشيط مهبط الطائرات وإكمال الطريق ، لم يكن بإمكان احد الحصول على الإمدادات إلا من خلال إسقاط طائرات الهليكوبتر مما أدى

إلى تحويل المهبط إلى "مقبرة للمعدات ".





يتم الآن بناء طرق وجسور إضافية لربط الطريق بقواعد الإمداد الداخلية والبؤر الحدودية على LAC ، مما يتيح للدوريات الهندية فى السيطره التكتيكية على المنطقة.على الرغم من الاشتباكات الأخيرة ، أشارت الهند إلى أنها ستواصل تحسين بنيتها التحتية. وهي بصدد نقل 12 ألف عامل من ولاية جهارخاند الشرقية لبناء طرق على طول الحدود في لاداخ وهيماشال براديش وأوتاراخاند ، وجميع المناطق المتاخمة للصين.بعد سنوات من الإهمال لبنيتها التحتية ، تحاول الهند بشكل محموم تطوير أراضيها الحدودية لخفض الميزة اللوجستية للصين. وقد بدأت برنامجًا واسعًا لبناء الطرق والسكك الحديدية في المنطقة. وصار هناك تنافسا هنديا صينيا لاعداد البنيه التحتيه للحرب والصراع المسلح. فقامت الهند بمد تسعة خطوط سكة حديد "استراتيجية" - بما في ذلك ميساماري - تينجا - تاوانج وأقسام بيلاسبور - ماندي - مانالي - ليه.







تعمل هذه على طول الحدود مع الصين وستسمح للجيش الهندي بحمل الدروع الثقيلة.فيما يتعلق بمرافق الطيران ، تمتلك الهند حوالي 25 مطارًا على طول منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي ، لكن تركيزها الأخير كان على توسيع شبكتها من مناطق الهبوط المتقدمة (ALGs) .





في عام 2018 ، أعلنت الهند أنها ستقوم بتحديث ثمانية ALGs موجودة وأيضًا تطوير سبع مناطق جديدة بالقرب من الحدود. تنتشر طائرات مقاتلة متطورة من طراز Sukhoi-30 وطائرات هليكوبتر من طراز Chetak في تشابوا - وهي قاعدة رئيسية للقوات الجوية الهندية تقع في ولاية آسام ، على طول الجزء الشرقي من الحدود مع الصين. تم تجديد وتحديث هذه القاعدة مؤخرًا. قامت الهند توسيع القدرات في محطة تشابوا الجوية في ولاية آسام ، بالقرب من الأراضي المتنازع عليها مع الصين بالقرب من أروناتشال براديش. على الرغم من تحسن جهود البناء في الهند في السنوات الأخيرة ، لا تزال جهود البناء في الهند تتعرض للعراقيل بسبب التضاريس الوعرة ، ومشاكل الاستحواذ على الأراضي ، والتأخيرات البيروقراطية وقيود الميزانية.

كانت الصين تستخدم قدراتها الإنشائية في السنوات الأخيرة من خلال بناء شبكة من القواعد الجوية والمعسكرات والبنية التحتية المادية الأخرى على طول الحدود.بدأت بكين في بناء الطرق في منطقة الهيمالايا في وقت مبكر من الخمسينيات من القرن الماضي ، ولديها الآن شبكة طرق وسكك حديدية واسعة في التبت ومقاطعة يوننان.منذ عام 2016 زادت الصين من المخاطرة وهذا من خلال زيادة الاتصال بالمناطق القريبة من حدودها مع الهند وبوتان ونيبال.





وتعمل الصين على ربط طريق شينجيانغ - التبت القديم بالطريق السريع الوطنيG219 ، الذي يمتد علىطول الحدود الصينية الهندية بأكملها تقريبًا. وهو طريق خرساني بين ميدوج وزايوبالقرب من ولاية أروناتشال براديش الهندية - التي تدعي الصين –انه سيتم الانتهاء منه بحلول نهاية 2020.هناك أيضًا خط سكة حديد جديد قيد الإنشاء يربط مدينة شيغاتسي- ثاني أكبر مدينة في التبت - بمدينة تشنغدو عبر نينغتشي ، بالقرب من الحدود الهندية.





ومن المقرر ربط خط سكك حديدية آخر بينشيغاتسي ويادونغ ، وهو مركز تجاري بجوار سيكيم ، وهي ولاية تقع في جبال الهيمالايا في شمال شرق الهند ، حيث وقعت مناوشات بين القوات الهندية والصينية في أوائل مايو2020 . يوجد في الصين حوالي عشرة مطارات تواجه الهند ، خمسة منها هي مطارات ذات استخدام مزدوج في التبت ، وهذا يعني للأغراض المدنية والعسكرية.وهي تبني ثلاثة مطارات جديدة هناك وتقوم بتحديث مطار Shigatse و Ngari Gunsa ومطار Lhasa الذي يناسب جميع الأحوال الجوية عن طريق إضافة ملاجئ تحت الأرض ومدارج جديدة.وتم نشر بطارية صواريخ أرض جو وطائرات مقاتلة متقدمة في مطار نجاري جونسا ، الذي يقع على ارتفاع 4274 مترًا قدمًا فوق مستوى سطح البحر ، على بعد حوالي 200 كيلومتر من بحيرة بانجونج. وتم رفع كفاءه مطار نجاري جونسا المرتفع في الأشهر الأخيرة من خلال إنشاء ممر سيارات جديد ومنحدرات لوقوف السيارات خلال الاشهر الاولى من 2020. فيما يتعلق بالقوة الجوية ، تتمتع الهند بميزة نسبية ، لأن القواعد الصينية بشكل عام أبعد عن أمريكا اللاتينية والكاريبي وعلى ارتفاعات أعلى.

تم تصميم تحسينات البنية التحتية على كلا الجانبين لغرض أساسي واحد - للسماح بالتحرك السريع للقوات والمعدات العسكرية إلى الحدود في حالة حدوث صراع واسع النطاق. رفع كفاءه وتحديث البنية التحتية العسكرية

توسيعها هو المدخل الاكيد للحرب.