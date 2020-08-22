حدف واحد الناحية التانية.. نجل المصارع ممدوح فرج يروي موقفا عن خناقة لوالده الراحل.. فيديو

قال محمد ممدوح فرج، نجل الكابتن ممدوح فرج، إن والده كان أب وأخ وصاحب بالنسبة له، معقبا: "والدي كان طيب".
وروي، خلال حواره ببرنامج "معكم نى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، عن موقف مع والده،: "كنا ماشيين بالعربية في الشارع, وكان في حد ماشي بعربية وحصان.. وصاحب العربية كان بيضرب الحصان، فـ نتيجة الضرب؛ الحصان وقع واتزحلق، بعدها والدي نزل ومسك الراجل صاحب العربية، وحدفه الناحية التانية، وقوِّم الحصان من الأرض.. وممشيش غير لما الحصان قام".
وعن اهتمام والده بصحته؛ أوضح: "والدي كان مهتم طول حياته بصحته.. وكان بيحب الحاجة تبقى منظمة بطريقة رهيبة"، متابعا: "يوم وفاته كان هو يوم ميلاده".
وروي، خلال حواره ببرنامج "معكم نى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، عن موقف مع والده،: "كنا ماشيين بالعربية في الشارع, وكان في حد ماشي بعربية وحصان.. وصاحب العربية كان بيضرب الحصان، فـ نتيجة الضرب؛ الحصان وقع واتزحلق، بعدها والدي نزل ومسك الراجل صاحب العربية، وحدفه الناحية التانية، وقوِّم الحصان من الأرض.. وممشيش غير لما الحصان قام".
وعن اهتمام والده بصحته؛ أوضح: "والدي كان مهتم طول حياته بصحته.. وكان بيحب الحاجة تبقى منظمة بطريقة رهيبة"، متابعا: "يوم وفاته كان هو يوم ميلاده".