AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

22 أغسطس ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:05 ص
أبراج
أبراج
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

.كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالي

تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد  شخصية اليوم في علم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 22 أغسطس فإن ذلك يعني أن لديك إصرارا وروح قتالية، وتتمتع بحس الأعمال، وبسرعة الإنجاز.. تجد راحتك في السيطرة على كل شيء، وترغب دائما في القيام باستثمارات مكثفة.

نصيحة:

هذا العام يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في كثير من الأحيان على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

20 يونيو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

19 يوليو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك

28 يوليو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟.. وما نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك؟

ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك ؟ .. نصيحة الأبراج لمواليد 9 أغسطس

11 أغسطس.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك؟

ترشيحاتنا

الطالب ضحية التنمر.. التربية الرياضية: أحمد عمر لديه مشكلة في الفكين

وزير الداخلية الليبي: اتفاق وقف إطلاق النار مكسب وطني يستحق الإشادة

في حفل عائلي.. ابن الشرباصي يخطف بنت القصاص

بـ تايجر.. رانيا فريد شوقي فى إطلالة تخطف الأنظار على انستجرام

خلتني ماشي أكلم نفسي.. محمود سعد يروي عن رسالة أرسلتها له فتاة أذهلته.. فيديو

بعد تكليفات الرئيس.. الصحة تكشف تفاصيل علاج مريض السمنة المفرطة على نفقة الدولة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مغطيان الوجه.. الأمير هاري وميجان يوزعان الإمدادات على السيارات في الشوارع| صور

انتشار صور لجثة مغطاة بالشمسيات داخل متجر شهير تثير الغضب

بملابس كاجوال.. خطيبة أحمد سعد تخطف الأنظار فى عيد ميلاده