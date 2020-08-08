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توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 8/8/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:13 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟، سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 8 غسطس 2020، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

برج الحمل:
مهنيًا: لا تتردّد في أخذ المبادرة ولا تتوقّف طويلًا عند محطة متعثّرة إلاّ إذا كانت تعني لك كثيرًا
عاطفيًا: تصمد في وجه الأيام التي ستتآمر معك وستحالفك، وتكون عواطفك جيّاشة وسحرك طاغٍيًا بدون أدنى شك
صحيًا: تحاول الترفيه عن نفسك بالقيام بأي نشاط يلهيك عن التفكير في مشاغل العمل وهموم الحياة  

برج الثور:
       مهنيًا:لا تخجل من طلب المساعدة من زملاء العمل في حال شعورك بكثرة الضغوط عليك
عاطفيًا: تتقرب من الحبيب أكثر وتكتشف الكثير من الأمور المشتركة التي تجمعك به
صحيًا: ليس الوقت مناسبًا لإثارة مشكلات قديمة قد تثير انفعالك وعصبيتك

برج الجوزاء:
  مهنيًا: دورة جيدة من الاتصالات والنجاح الاجتماعي والمهني تستمر حتى آخر الشهر تقريبًا
عاطفيًا: لا تغر من نجاح الحبيب وتألقه في مجال عمله، بل شجعه على المزيد فهو نصفك الآخر
صحيًا: إذا أردت التخلص من بعض مشكلاتك الصحية فكر مليًا في الحلول المفيدة المطروحة أمامك

 

برج السرطان:
     مهنيًا: يركّز هذا اليوم الضوء على قضايا مادية ومالية تستحوذ على كامل اهتماماتك في العمل
عاطفيًا: تختلط الشؤون العاطفية بالمصالح المادية، وقد تعالج قضية قسمة ممتلكات أو مستحقات اذا كنت تبحث في طلاق أو انفصال
صحيًا: أدرس مع طبيبك العلاج الأفضل للتخلص من السمنة، وتقيد بالتعليمات التي يطلبها منك

برج الاسد:
    مهنيًا: تقدّم مساعدة إلى أحد زملاء العمل والكل يقدر وقوفك إلى جانبه ومساندته في ظرفه الدقيق
عاطفيًا: استشر الآخرين بما يتعلق بقراراتك ولا تتصرف من تلقاء نفسك

صحيًا: استفد من أوقات فراغك وحاول القيام بمشاريع أو نشاطات ترفيهية مع العائلة 

برج العذراء:
        مهنيًا: يبتسم لك الحظ ويأتيك بالأخبار السارّة شخص لم تتوقع يومًا أن يحمل إليك ما يزرع الأمل في نفسك
عاطفيًا: الحكم على الشريك قد يكون خاطئًا أحيانًا، خذ العبرة من التجارب السابقة واتعظ
صحيًا: تلمس نتائج المشي اليومي: صحة، عافية، نشاط، ارتياح نفسي، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ 

:برج الميزان
  مهنيًا: تجنّب التوتر قدر المستطاع، فهذا اليوم يحمل إليك بعض المتاعب لكن ذلك يكون موقتًا
عاطفيًا: لا تتسرع لأن عامل الثقة مفقود بينك وبين الشريك، فالشكوك حاضرة دائمًا
صحيًا: الحفاظ على الوزن المطلوب مهم جدًا، وخصوصًا أن هذا يساهم في راحة ذهنية صافية 

برج العقرب:
     مهنيًا: تخطّط منذ مدة لإيجاد شيء جديد وما يلون حياتك الرتيبة ويضفي عليها التشويق والمتعة، 
عاطفيًا: تعرف مغازلة جديدة او تستقطب شخصًا خلاّقًا أو تبدأ رومنسية مميزة
صحيًا: قم ببعض النشاط غير الاعتيادي، واختر لعبة رياضية خفيفة مارسها في أوقات فراغك 

برج القوس:                          
   مهنيًا: يسهّل لك هذا اليوم الاتصالات ويجعلك أكثر قدرة على الإقناع وكسب التأييد
عاطفيًا: خجلك وتردّدك الدائم يحولان دون أن تتقرّب من الحبيب وتتعرّف إليه أكثر وتكتشف نفسيته

صحيًا: ممارسة المشي في السهول القريبة منك مفيد، وخصوصًا في الصباح الباكر

برج الجدي
         مهنيًا: كن جريئًا هذا اليوم وأظهر مقدرتك على تحمل المسوؤليات الجديدة لأنك قادر على إدارة أعمالك وأعمال الآخرين
عاطفيًا: قوِّ الروابط التي تزعزعت وأزِل الالتباسات والخلافات بينك وبين الشريك بسرعة
صحيًا: لا تعقّد الأمور، واستمتع بحياتك لأن الحياة جميلة، وابتعد عن المشكلات والاضطرابات

برج الدلو:
     مهنيًا: تلاحق قضية سرية أو تتحقق من أمر وتحقّق في مشكلة تنغّص عليك عملك
عاطفيًا: تعيش فرصة مميزة أو ترتبط بعلاقة جديدة، أو تقدم على خيارات نهائية بالنسبة إلى حياتك العاطفية
صحيًا: ممارسة الأشغال في الحديقة أو الحقل القريب من منزلك مفيدة وتحرك معظم عضلات جسمك

برج الحوت:
      مهنيًا: إذا كنت فعلًا تريد الوصول الى نتيجة حاسمة عليك التحرّك بفعاليّة، عليك تداول المواضيع الحساسة
عاطفيًا: تتطوّر صداقة ما إلى علاقة حب وتقرّب المسافة بين الأحباء نظرًا إلى خلو الأجواء من المشاعر السلبيّة

صحيًا: ينتابك الخوف من الطفرة الجلدية التي أصبت بها، وتشعر بأن البحر سببها

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