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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير محافظة ذي قار بالعراق

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:39 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
ارتفعت حصيلة جرحى التفجير الذي استهدف، مساء أمس، ساحة للاحتجاج في مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.

ونقلت شبكة "سبوتنك" الإخبارية عن مصادر أمنية قولها إن 11 شخصا أصيبوا بإنفجار عبوة ناسفة داخل دراجة نارية خلف إحدى خيم "سرادق" الاعتصام في ساحة الحبوبي وسط الناصرية مركز ذي قار جنوبي العاصمة بغداد.

وأضافت المصادر: "ثلاثة من الجرحى حالتهم خطرة جدا، منوها إلى أن المصابين نقلوا من الساحة إلى مستشفى الحسين التعليمي لتلقي العلاج".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن عبوة ناسفة كانت بداخل دراجة نارية خلف أحد الخيم في ساحة الحبوبي بمحافظة ذي قار انفجرت مما أدى إلى جرح إثنين من المواطنين بجروح طفيفة.

وتعد ساحة الحبوبي، من أبرز ساحات الاعتصام في جنوب العراق، والذي تشهد مظاهرات مستمرة منذ أكتوبر العام الماضي وحتى الآن، للمطالبة بتوفير فرص العمل والخدمات والقصاص من المتورطين بقتل المتظاهرين في وسط وجنوبي البلاد.

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات في مناطق متفرقة من ذي قار وكربلاء والنجف والبصرة وميسان احتجاجات وقطع للطرق الدولية الرابطة مع العاصمة بغداد، بعد تزايد عمليات الاغتيال والتصفية التي تطال المتظاهرين والناشطين والإعلاميين في تلك المحافظات في الآونة الأخيرة.
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