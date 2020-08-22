AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فينجادا: جماهير الزمالك كانت تطالبني بالفوز علي الأهلي حتى لو هخسر الدوري

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:42 ص
نيلو فينجادا
نيلو فينجادا
Advertisements
محمد سمير
تحدث البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك سابقا، عن التعليمات الذي كان يقوم بمنحها للاعبي الأبيض قبل لقاءات القمة.

وأكد فينجادا في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "جماهير الزمالك كانت تطالبني بالفوز علي الأهلي حتي لو هخسر الدوري" 

وتابع: "رغم مطالبة الجماهير بالفوز في القمة ولكن أنا أرى أنه يجب الفوز في جميع المباريات لحصد لقب الدوري وكان لقاء بالنسبة لي بثلاث نقاط فقط".

وأشار: "أعتقد أنه يجب على الزمالك الفوز في لقاء غدا لتحقيق المركز الثاني للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فينجادا مدرب الزمالك السابق يكشف سر فشل شيكابالا في الاحتراف

ربيع ياسين: الأهلي ميتخافش عليه ورحيل رمضان صبحي غير مؤثر

هيثم محمود الخواجة: والدتي أهلاوية جدا.. وراهنت مذيع الأهلي على القمة مرتين وكسبت

مواقف صعبة وطريفة.. أبناء نجوم الأهلي والزمالك يكشفون طقوس الآباء فى مباريات القمة

ترشيحاتنا

"الصحة العالمية" تكشف الموعد المحتمل للقضاء على فيروس كورونا

نجل ممدوح فرج: والدي تنازل عن الجنسية النمساوية من أجل رفع علم مصر.. فيديو

اللمة الحلوة.. ليلى علوى تتألق بصحبة إلهام شاهين ومجموعة كبيرة من الفنانين

أول تعليق من المفتي على فيلم صاحب المقام ويحسم جدل الذهاب للأضرحة..فيديو

شاهد .. لحظة عثور الشرطة البريطانية على كوكايين بـ 5 ملايين جنيه استرليني في مكان خفي بشاحنة

مشاهد تعرض لأول مرة من عملية اغتيال النائب العام هشام بركات.. فيديو

AdvertisementS

ضربة موجعة لنادي بيراميدز قبل مباراتي أسوان والزمالك

بيراميدز يطيح بالزمالك من المركز الثاني ويسجل هدفا قاتلا في شباك سموحة

الأهلي يستفز الزمالك بسبب تأخر حافلة الفريق

مفاجأة.. هدرسفيلد يعلن قرب رحيل رمضان صبحي عن النادي

نعمل إيه علشان يرضى علينا أسيادنا.. فرج عامر يهاجم حكم مباراة سموحة وبيراميدز

هدرسفيلد لـ صدى البلد: لا اتفاق حتى الآن لبيع رمضان صبحي

أخبار الأهلي.. قلق في القلعة الحمراء قبل القمة.. فايلر يعلن قائمة الفريق.. نتيجة مسحة كورونا.. والصفحة الرسمية تستفز الزمالك

إسلام الشاطر عن رمضان صبحي: سيعلم نتيجة انضمامه لـ بيراميدز بعد الاعتزال

أخبار الزمالك.. مسحة الفريق سلبية قبل القمة 120.. و6 لاعبين يغيبون عن مواجهة الأهلي.. وفرمانات كارتيرون

بعد تصريح مرتضى منصور عن خاتم سليمان| شاهد.. أغرب أعمال السحر في كرة القدم

القصة كاملة.. تفاصيل مشادة حازم إمام و فرجانى ساسى بالزمالك ..فيديو

أخبار الرياضة.. قلق في الأهلي قبل مواجهة الزمالك.. وفرج عامر يهاجم حكم مباراة سموحة وبيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ تايجر.. رانيا فريد شوقي فى إطلالة تخطف الأنظار على انستجرام

الفجل والجنزبيل.. أطعمة تقضي على نزلات البرد

بفستان جريء.. بوسي شلبى تخطف الأنظار