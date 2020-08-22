قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية؛ عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة تحضير التومية فى المنزل.
المقادير:
-نصف كوب نشا
-كوب ماء
-4فصوص ثوم
-نصف كوب زبادي
-ملعقة كبيرة عصير ليمون
-4ملاعق كبيرة زيت
-ملح
الطريقة:
1- في قدر نضع نص كوب نشا مع كوب ماء ونقلب جيدا حتى يذوب النشا
2- نضع القدر على النار مع التقليب المستمرحتى يغلظ قوامه
3- نتركه يبرد تماما ثم نضعه في الخلاط مع 4 فص ثوم رشة ملح وليمون ونص علبة زبادي والزيت ونضرب حتي يصبح قوامها كريمي
توضع في الثلاجة لمدة ساعة علي الأقل قبل الأستخدام للحصول علي أفضل طعم