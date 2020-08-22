قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية؛ عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة تحضير التومية فى المنزل.





المقادير:

-نصف كوب نشا

-كوب ماء

-4فصوص ثوم

-نصف كوب زبادي

-ملعقة كبيرة عصير ليمون

-4ملاعق كبيرة زيت

-ملح





الطريقة:





1- في قدر نضع نص كوب نشا مع كوب ماء ونقلب جيدا حتى يذوب النشا





2- نضع القدر على النار مع التقليب المستمرحتى يغلظ قوامه





3- نتركه يبرد تماما ثم نضعه في الخلاط مع 4 فص ثوم رشة ملح وليمون ونص علبة زبادي والزيت ونضرب حتي يصبح قوامها كريمي

توضع في الثلاجة لمدة ساعة علي الأقل قبل الأستخدام للحصول علي أفضل طعم



