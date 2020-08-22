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طريقة تحضير التومية فى المنزل

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:32 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية؛ عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة تحضير التومية فى المنزل.

المقادير:
-نصف كوب نشا
-كوب ماء
-4فصوص ثوم
-نصف كوب زبادي
-ملعقة كبيرة عصير ليمون
-4ملاعق كبيرة زيت
-ملح

الطريقة:

1- في قدر نضع نص كوب نشا مع  كوب ماء ونقلب جيدا حتى يذوب النشا

2- نضع القدر على النار مع التقليب المستمرحتى يغلظ قوامه

3- نتركه يبرد تماما ثم نضعه في الخلاط مع 4 فص ثوم رشة ملح وليمون ونص علبة زبادي والزيت ونضرب حتي يصبح قوامها كريمي
توضع في الثلاجة لمدة ساعة علي الأقل قبل الأستخدام للحصول علي أفضل طعم

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