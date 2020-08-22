AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وسط تصفيق الجمهور.. مؤمن زكريا يبكي أثناء حضوره مسرحية علاء الدين.. فيديو

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:57 ص
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
حرص اللاعب مؤمن زكريا، على حضور عرض مسرحية "علاء الدين" وصعد على المسرح باكيًا وسط تصفيق حاد من قبّل الجمهور.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ مسرح "كايرو شو" فيديو أثناء تحية مؤمن زكريا للجمهور وبكائه بعد صعوده أعلى خشبة المسرح عقب انتهاء العرض المسرحي.

وتمنوا له الشفاء قائلين :" كابتن مؤمن زكريا كان منورنا  في عرض مسرحية علاء الدين  .. كلنا بندعيله  وفريق عمل كايرو شو بيتمناله  الشفاء  العاجل".

لمشاهدة الفيديو إضغط هنا

يذكر أن مؤمن زكريا يُعاني  من مرض في الجهاز العصبي تسبب في ابتعاده عن الملاعب، وبدأ رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤمن زكريا ينشر صورة جديدة عبر إنستجرام.. شاهد

أحمد عز يستعرض مهاراته الغنائية على المسرح ..فيديو

ما ضاقت إلا ما فرجت.. رسالة غامضة من مؤمن زكريا أثناء علاجه فى أمريكا

دموع مؤمن زكريا تشعل مسرح علاء الدين بحضور أحمد عز

ترشيحاتنا

مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة| الطب بـ 105 آلاف جنيه وعلوم التمريض 31 ألفا

مواعيد مباريات اليوم السبت 22 - 8 -2020 والقنوات الناقلة

منافي للبروتوكلات الملكية.. خلاف شديد بين الأمير هاري والملكة إليزابيث بسبب تاج ميجان

مين أحلى؟ هالة صدقي ويسرا وإلهام شاهين يتألقن في أحدث ظهور لهن.. صور

مجلس التعاون الخليجي يعلق على خطوة ليبيا بوقف إطلاق النار

لأول مرة.. ظهور شيفروليه سيلفرادو 2022 أثناء اختبارها.. صور

AdvertisementS

دموع مؤمن زكريا تشعل مسرح علاء الدين بحضور أحمد عز

بعد شبهة تسمم واتهام بوتين.. طائرة إسعاف جوية تنقل زعيم المعارضة الروسية إلى ألمانيا | صور

بعد قرار فتح الحدائق والمتنزهات.. برلماني يحذر من خطورة الموجة الثانية المحتملة

حمدي المرغني يحتفل بافتتاح مطعم بيومي فؤاد

عيار 21 يسجل 854 جنيها للجرام.. أسعار الذهب بمستهل تعاملات السبت

بتكلفة 4.7 مليار جنيه.. التفاصيل الكاملة لإنشاء محطة قطار بشتيل لخدمة أهالي الصعيد

بعد تكليفات الرئيس.. الصحة تكشف تفاصيل علاج مريض السمنة المفرطة على نفقة الدولة

أخبار الرياضة.. كواليس مشادة رمضان صبحي ونادر شوقي.. والأهلي يستفز الزمالك بسبب الأتوبيس

وحشتوني .. هالة صدقي برفقة الهام شاهين و يسرا من خطوبة ابنة مدحت العدل

بفستان مبهج.. زوجة حسين فهمي تخطف الأنظار في خطوبة ابنة مدحت العدل

وسط تصفيق الجمهور.. مؤمن زكريا يبكي أثناء حضوره مسرحية علاء الدين.. فيديو

مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة| الطب بـ 105 آلاف جنيه وعلوم التمريض 31 ألفا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. ظهور شيفروليه سيلفرادو 2022 أثناء اختبارها.. صور

بفستان مبهج.. زوجة حسين فهمي تخطف الأنظار في خطوبة ابنة مدحت العدل

أبو العينين لم ينسَني.. «رسمي» يعيش في منزل عتيق ووالده أبكم.. تحدى الظروف وصعد عرش الثانوية الأزهرية