وسط تصفيق الجمهور.. مؤمن زكريا يبكي أثناء حضوره مسرحية علاء الدين.. فيديو

حرص اللاعب مؤمن زكريا، على حضور عرض مسرحية "علاء الدين " وصعد على المسرح باكيًا وسط تصفيق حاد من قبّل الجمهور.





ونشرت الصفحة الرسمية لـ مسرح "كايرو شو" فيديو أثناء تحية مؤمن زكريا للجمهور وبكائه بعد صعوده أعلى خشبة المسرح عقب انتهاء العرض المسرحي.





وتمنوا له الشفاء قائلين :" كابتن مؤمن زكريا كان منورنا في عرض مسرحية علاء الدين .. كلنا بندعيله وفريق عمل كايرو شو بيتمناله الشفاء العاجل".







