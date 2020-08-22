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رياضة

دموع مؤمن زكريا تشعل مسرح علاء الدين بحضور أحمد عز

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:14 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
حضر مؤمن زكريا نجم الأهلي مسرحية "علاء الدين" بطولة الفنان أحمد عز، قبل أن يستدعي الأخير نجم القلعة الحمراء على المسرح ليتلقي تحية الجمهور الحاضر.

وبعد صعود مؤمن زكريا إلى خشبة المسرح لتلقي التحية، أنهمرت دموعه وتأثر مما دعي أحمد عز لمعانقته.

ويُعاني مؤمن زكريا من مرض في الجهاز العصبي تسبب في ابتعاده عن الملاعب، وبدأ رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومسرحية "علاء الدين" من إخراج مجدي الهواري، بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد جمعة، محمد ثروت، سامي مغاوري، هشام إسماعيل، وإسلام إبراهيم، وتأليف ورشة عمل وهم "حسن المهدي، محمد جلال، ضياء محمد، محمد طلعت، أحمد شيكو".

دموع مؤمن زكريا تشعل مسرح علاء الدين بحضور أحمد عز
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