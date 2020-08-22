دموع مؤمن زكريا تشعل مسرح علاء الدين بحضور أحمد عز

حضر مؤمن زكريا نجم الأهلي مسرحية "علاء الدين" بطولة الفنان أحمد عز، قبل أن يستدعي الأخير نجم القلعة الحمراء على المسرح ليتلقي تحية الجمهور الحاضر.
وبعد صعود مؤمن زكريا إلى خشبة المسرح لتلقي التحية، أنهمرت دموعه وتأثر مما دعي أحمد عز لمعانقته.
ويُعاني مؤمن زكريا من مرض في الجهاز العصبي تسبب في ابتعاده عن الملاعب، وبدأ رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية.
ومسرحية "علاء الدين" من إخراج مجدي الهواري، بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد جمعة، محمد ثروت، سامي مغاوري، هشام إسماعيل، وإسلام إبراهيم، وتأليف ورشة عمل وهم "حسن المهدي، محمد جلال، ضياء محمد، محمد طلعت، أحمد شيكو".