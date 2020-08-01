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رياضة

لا شماتة في المرض أو الموت.. الحضري يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ بعد وعكته صحيًا

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:30 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
وجه عصام الحضري حارس مرمى الاهلي والمنتخب السابق رسالة لـ تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية عقب تعرضه لـ وعكة صحية مفاجئة.
 

ونشر عصام الحضري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صوره لـ تركي ال الشيخ؛ وعلق : " نتمنى الشفاء العاجل للمستشار تركي آل الشيخ بعد تدهور حالته الصحية و نقله الى نيويورك ، نرجو الدعاء له و لكل مريض فلا شماته في المرض او الموت.
 



وأضاف : " نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه و يشفي كل مريض "


تعليقا على خبر بـ عنوان " تركي ال الشيخ يخضع لفحص طبي دقيق عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة "

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