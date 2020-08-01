لا شماتة في المرض أو الموت.. الحضري يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ بعد وعكته صحيًا





وعلق : " نتمنى الشفاء العاجل للمستشار تركي آل الشيخ بعد تدهور حالته الصحية و نقله الى نيويورك ، نرجو الدعاء له و لكل مريض فلا شماته في المرض او الموت. ونشر عصام الحضري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صوره لـ تركي ال الشيخ؛





تركي آل الشيخ يتعرض لوعكة صحية مفاجئة.. ومحمد عواد يوجه له رسالة إقرأ ايضا |









وأضاف : " نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه و يشفي كل مريض "







تعليقا على خبر بـ عنوان " تركي ال الشيخ يخضع لفحص طبي دقيق عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة "



